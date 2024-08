video suggerito

Auto si scontra con 3 veicoli, finisce contro un albero e poi si ribalta: due morti e tre feriti Incidente stradale sulla strada Acque Alte (Latina): un’automobile si è scontrato con altri tre veicoli, poi è finita contro un albero e infine si è ribaltata. Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, mercoledì 31 luglio, si è verificato un incidente stradale sulla strada Acque Alte, non lontano dalla rotonda di borgo Piave, alle porte della città di Latina. Due automobili si sono scontrate e nell'impatto sono morte due persone e ne sono rimaste ferite ben tre. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Gli agenti della polizia stradale di Aprilia hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, a bordo di una delle auto coinvolte – una Toyota Ch-R – c'erano cinque ragazzi che stavano viaggiando verso borgo Podgora. Il mezzo si è scontrato prima con una minicar, che usciva dalla strada Acqua Bianca, che ha poi colpito una Nissan Qashqai che stava procedendo nella stessa direzione e ha sfiorato una Lancia Ypsilon, che ha poi colpito un palo della luce. Un incidente a catena che è poi culminato con lo schianto della Toyota contro un albero, che si trovava fuori dalla carreggiata, e infine il ribaltamento al centro della via.

L'impatto, come è possibile immaginare, è stato molto violento. I medici e i paramedici del 118, arrivati con ambulanze e un'automedica, hanno dichiarato il decesso di due passeggeri della Toyota. Gli altri tre, tra cui il conducente, sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti: le loro condizioni sono molto gravi. Tutti sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Gli altri automobilisti sono rimasti praticamente illesi: non è stato nemmeno necessario il trasferito in una struttura sanitaria.