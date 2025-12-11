Grave incidente tra Ape Car e auto ad Anagni, un morto e un ferito

Immagine di repertorio

Tragedia sulla strada ad Anagni, dove un uomo è morto in un incidente. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, lungo la strada provinciale 127 via Sabatino in provincia di Frosinone. Da quanto si apprende la vittima è un uomo di 76 anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi sono stati due veicoli, un'Ape Car e un'automobile. Sull'incidente indagano i carabinieri, che hanno svolto i rilievi, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire a eventuali responsbailità a carico di chi si trovava alla guida.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 9. L'Ape Car e l'automobile stavano percorrendo la strada provinciale via Sabatino quando, improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. Un impatto violento, che non ha lasciato scampo al 76enne alla guida dell'Ape. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un uomo le cui condizioni di salute sembravano gravissime, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza.

Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per la messa in sicurezza della strada. Gli operatori sanitari hanno soccorso le persone rimaste coinvolte nell'incidente, ma per il 76enne non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Non è stato possibile neanche il trasferimento al pronto soccorso. L'automobilista è stato invece trasportato in ospedale e affidato alle cure dei medici. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri, che hanno svolto i rililevi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità di chi era alla guida. Inevitabili al momento del sinistro i disagi alla circolazione, con traffico e code fino al termine dell'intervento. La strada è stata poi riaperta, una volta rimossi i veicoli incidentati, e la viabilità è tornata regolare.