Grave incidente sulla Tiburtina, ragazzo di 19 anni in pericolo di vita: investito da un'auto Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 19 anni è stato investito mentre attraversava la strada all'altezza del civico 169, nei pressi della stazione Tiburtina. È in pericolo di vita.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente sulla Tiburtina intorno alle 21.30 di ieri, mercoledì 4 dicembre. Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 19 anni è stato investito mentre attraversava la strada all'altezza del civico 169, nei pressi della stazione Tiburtina. Il giovane è stato trovato a terra in strada in corrispondenza delle strisce pedonali e di una fermata del bus. Non c'è ancora alcuna certezza ma probabilmente, quindi, il ragazzo stava attraversando in maniera corretta la strada, quando è stato preso in pieno da un'automobile, una Fiat Punto.

Il 19enne è in pericolo di vita

Al volante della vettura, che in seguito è stata sequestrata, c'era una ragazza di 28 anni residente a Roma. Soccorsa, è stata portata all'ospedale di Tivoli per sostenere l'alcol test e il test anti droga. Il ragazzo, 19enne di nazionalità romena, è stato trasportato d'urgenza in ambulanza prima al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli e successivamente al policlinico Umberto I di Roma. Stando a quanto si apprende, è in pericolo di vita a causa delle ferite riportate.

Sul posto i carabinieri della stazione di Tivoli Terme si sono occupati dei rilievi del caso e nelle prossime ore completeranno l'analisi delle videocamere di sorveglianza installate in zona, per verificare se uno di questi sistemi di videosorveglianza abbia registrato la dinamica dell'incidente.

Il precedente: a settembre un altro incidente gravissimo in quel punto della Tiburtina

A settembre, a poco distanza dal luogo dell'incidente avvenuto ieri sera, si è verificato un altro gravissimo investimento in seguito al quale è morta una donna di 39 anni.