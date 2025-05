video suggerito

Grave incidente stradale sulla Cassia Bis, morto uno 55enne caduto dallo scooter È un 55enne lo scooterista morto verso l'ora di pranzo di oggi lungo via Cassia Veientana alla Giustiniana. Si tratterebbe di un incidente autonomo: avrebbe perso il controllo alla guida.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Cassia Veientana in zona La Giustiniana a Roma. Il sinistro si è verificato intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 20 maggio, nel quadrante Nord della Capitale. La vittima è un uomo di cinquantancinque anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il suo scooter ha sbandato ed è caduto, un impatto che si è rivelato fatale per il conducente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Perde il controllo dello scooter e muore

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui ha perso la vita erano circa le ore 13.30, il cinquantacinquenne era alla guida del suo scooter Piaggio Liberty e stava viaggiando lungo via Cassia Veientana, diretto verso Viterbo. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finito sull'asfalto all'altezza del chilometro 3.800.

Si tratterebbe di un incidente autonomo, indagini in corso

Presenti sul luogo dell'incidente lungo via Cassia Bis gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XV Gruppo Cassia, che lavorano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, le indagini sono in corso. I vigili urbani hanno svolto i rilievi di rito e gestito la viabilità. Al momento pare che si tratti di un incidente autonomo e che non risultino dunque coinvolti altri veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code.

Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per evetuali successivi accertamenti. Liberata la carreggiata la circolazione stradale è tornata progressivamente alla normalità, senza particolari criticità.