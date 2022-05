Grave incidente stradale fra scooter e automobile: tre feriti, arriva anche l’elisoccorso Questa mattina si è verificato un terribile incidente a Formia, nel litorale sud della regione Lazio fra uno scooter e un’automobile: due feriti lievi a bordo della macchina, grave il centauro, rimasto illeso il bimbo che era con lui sul veicolo.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattinata di oggi, lunedì 2 maggio, nella zona di Formia, località marittima in provincia di Latina, ad una ventina di chilometri dal confine con la regione Campania: lungo la strada che porta a Gaeta, località più a nord, in località Vindicio, si è verificato un terribile incidente stradale.

Nell'impatto, avvenuto all'incrocio per Itri, comune nell'entroterra pontino, in direzione di via Canzatora, sono rimasti coinvolti un'automobile e un maxi-scooter. L'impatto è stato così violento che il mezzo a due ruote è stato scaraventato a terra, fuori dalla carreggiata, mentre l'automobile è stata portata via con il carro attrezzi.

I soccorsi ai tre feriti

Le persone coinvolte nell'incidente fra il maxiscooter e l'automobile avvenuto a Formia questa mattina sono quattro: i due conducenti dei mezzi, un bambino a bordo dello scooter e il passeggero dell'automobile. Il piccolo che viaggiava sullo motoveicolo sembra essere rimasto illeso nell'impatto, ma la persona che lo trasportava sullo scooter adesso è quella che si trova nelle condizioni peggiori. In maniera meno grave, invece, sono rimasti feriti anche le due persone che si trovavano a bordo dell'automobile, il conducente e un passeggero. Sul luogo dell'impatto per soccorrere e visitare i tre sono arrivati i medici del personale medico che hanno trasportato i feriti sia in ambulanza che con l'elisoccorso.

Gli agenti sul luogo dell'incidente

A seguito dell'impatto, sul luogo dell'incidente non appena allertati, sono arrivati gli agenti del commissariato e alcuni militari della Guardia di Finanza. Presto, però, si sono aggiunti anche gli agenti della Polizia Locale: ben presto, infatti, nella zona del sinistro, si sono manifestati gli inevitabili disagi alla circolazione a causa dei veicoli rimasti sulla carreggiata e ai rilievi di routine degli agenti. Non si conoscono ancora, però, le cause che hanno portato all'impatto né l'esatta dinamica dell'accaduto.