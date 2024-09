video suggerito

Grave incidente stradale alla Centrale del Latte: Raccordo bloccato verso Roma Traffico e lunghe code verso Roma per un incidente stradale avvenuto stasera vicino alla Centrale del Latte. Il Raccordo è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

103 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di mercoledì 12 settembre vicino alla Centrale del Latte di Roma. Il sinistro ha bloccato la circolazione, con traffico e lunghe code, che si sono formate in direzione Roma. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell'accaduto, né precisamente quanti veicoli siano coinvolti. A segnalarlo sono stati diversi utenti sui social network, raccomandando agli altri automobilisti che viaggiano lungo quel tratto di strada di fare attenzione o, se possibile, di cambiare tragitto, per non restare fermi.

La circolazione è rimasta bloccata e i veicoli si sono incolonnati formando lunghe code. Ciò è stato necessario per agevolare le operazioni di soccorso. L'incidente è infatti avvenuto in serata, verso l'ora di cena, davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e preoccupati per le condizioni di salute delle persone coinvolte, hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è giunto il personale sanitario, con diversi mezzi di soccorso. Non è chiaro al momento se ci sono morti, né il numero dei feriti coinvolti. Sul posto lavorano le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità da parte di chi era alla guida. Maggiori informazioni arriveranno nelle prossime ore.