Grave incidente stradale a Ceccano tra furgone e minicar: due 16enni soccorsi in codice rosso Sono arrivati in ospedale con codice rosso ma non rischiano di morire due 16enni rimasti feriti in un incidente stradale a Ceccano. La loro minicar si è scontrata con un furgone, i vigili del fuoco li hanno estratti dalle lamiere.

A cura di Alessia Rabbai

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 156 dei Monti Lepini nel Comune di Ceccano, in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio. A scontrarsi sono stati un furgone e una minicar, due ragazzi di sedici anni hanno avuto la peggio. Rimasti feriti ma coscienti, sono stati trasportati in ospedale con codice rosso.

I due ragazzi feriti estratti dalle lamiere

Secondo quanto ricostruito nelle ore sucecssive al momento dell'incidente era circa mezzanotte. Un furgone Fiat Ducato percorreva la strada statale 156 dei Monti Lepini quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una minicar all'altezza del chilometro 6,600. Alla guida del furgone c'era un uomo di ventisette anni, che subito dopo l'incidente si è fermato a prestare soccorso si due ragazzi feriti. Data la dinamica del sinistro è stato necessario l'intervento dei vigili del fiuoco del Comando provinciale territoriale, che hanno estratto i due ragazzi dalle lamiere della minicar.

Soccorsi in codice rosso non rischiano di morire

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che ha preso in carico i due giovani e li ha trasportati in codice rosso all'ospedale Fabrizio Spaziani. Da quanto si apprende fortunatamente nessuno dei due rischia di morire. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Auto con cinque ragazzi finisce in un canale a Pontecorvo

Un'altra tragedia sfiorata ha interessato cinque ragazzi a San Giovanni Incarico. Dopo una serata fuori l'auto a bordo della quale viaggiavano ha sbandato ed è finita in un canale al lato della carreggiata in località Colle Tronco. Si tratterebbe in questo caso di un incidente autonomo, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto ricevuta la segnalazione sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, con i vigili del fuoco, che hanno estratto i giovani dalle lamiere e il personale sanitario, che li ha presi in carico. I ragazzi erano spaventati, ma fortunatamente non in pericolo di morte. Presenti per gli accertamenti del caso i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.