Grave incidente in mattinata, anziano si ribalta con l’auto: è gravissimo Un uomo di settant’anni si è ribaltato questa mattina con la sua auto in località Pescosolido, in provincia di Frosinone. Trasportato al Gemelli con l’eliambulanza, è gravissimo.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di settant'anni è rimasto gravemente ferito in un incidente questa mattina in località Cantenne a Pescosolido, in provincia di Frosinone. Secondo le prime informazioni, il 70enne si è ribaltato con l'auto, riportando ferite gravissime in tutto il corpo.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, che data la gravità delle condizioni dell'uomo lo hanno portato in ospedale con l'eliambulanza. Adesso è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni critiche. La prognosi è riservata, non è noto se sia in pericolo di vita o meno. A quanto si apprende, le ferite e le fratture riportate dal 70enne sono estese e in varie parti del corpo.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della compagnia di Sora. Saranno loro a cercare di capire cosa è accaduto e come mai il 70enne abbia perso il controllo del mezzo, ribaltandosi con la vettura.

A quanto si apprende, quello in cui è rimasto coinvolto l'anziano sarebbe un incidente autonomo e non sarebbero coinvolte altre vetture. Forse un malore alla base del sinistro, oppure una distrazione, anche se verifiche sono in corso sulle condizioni del manto stradale per verificare che il 70enne non abbia perso il controllo dell'auto per altri motivi.

A dare l'allarme, alcuni passanti che hanno assistito all'incidente. Terrorizzati hanno visto la macchina sbandare violentemente e ribaltarsi, e da subito hanno temuto per le condizioni del conducente. Hanno chiamato loro il 118, chiedendo l'intervento immediato dei soccorsi, giunti in pochissimo tempo. La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi e alla rimozione del veicolo.