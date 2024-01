Gli sparano la notte di Capodanno, ferito 40enne: forse colpito mentre tentava furto in abitazione L’uomo ha dichiarato di essere colpito mentre si trovava per strada, ma la sua versione non convince la polizia, che indaga sul caso. La vittima ha diversi precedenti per furto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo è stato ferito con un colpo di pistola al piede la notte di Capodanno. L'episodio, riportato da Il Messaggero, si è verificato a Nettuno: verso l'una e mezza di notte la vittima ha chiamato il 118 da casa sua chiedendo l'intervento degli operatori sanitari: portato al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Data la natura della ferita, come da prassi in questi casi, i medici hanno avvertito il commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno per segnalare l'accaduto. La versione fornita dalla vittima, con precedenti per reati contro il patrimonio, non ha infatti convinto gli investigatori, che vogliono vederci chiaro.

L'ipotesi più probabile è che l'uomo abbia tentato di rubare in un appartamento proprio la notte di Capodanno, quando molte persone non si trovano nelle loro abitazioni, e approfittare dei ‘botti' per agire indisturbato. Le cose non sarebbero andate come previsto, e qualcuno gli avrebbe sparato a un piede. Nella sua abitazione, infatti, non sono stati trovati bossoli né segni di sangue, segno che non è stato colpito lì.

Il 40enne, con diversi precedenti per furto, ha dichiarato che stava camminando per strada quando ha sentito un forte bruciare al piede. È quindi tornato a casa e ha chiamato il 118 per essere portato in ospedale. Gli agenti però non credono a questa versione e pensano che dietro lo sparo ci sia un tentativo di furto.

Le indagini sono attualmente ancora in corso, l'uomo molto probabilmente sarà risentito nei prossimi giorni per chiarire la vicenda e risalire a chi gli ha sparato.