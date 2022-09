Gli scoppia una ruota della Vespa dopo il raduno, 29enne si schianta contro un muro: è grave Trasportato al Policlinico Umberto I, il ragazzo è stato sottoposto a una delicata operazione al viso e adesso si trova ricoverato nel reparto maxillofacciale.

Un ragazzo di ventinove anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I di Roma dopo che si è schiantato con la sua Vespa. A lanciare l'allarme è stato un suo amico che lo seguiva a bordo di un'altra Vespa: i due erano stati a un raduno di appassionati e stavano tornando a casa, quando il 29enne ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato, cadendo a terra e sbattendo la testa.

È accaduto sull'ex statale Valle del Liri, in direzione di Isola del Liri. Secondo le prime informazioni, al ragazzo sarebbe scoppiata una ruota quando si trovava a poca distanza dal bivio per Arpino. Il giovane è quindi caduto a terra e poi ha sbattuto contro un muro, perdendo i sensi.

A quanto si apprende, ha sbattuto la testa: non indossava il casco integrale, ma quello che copre solo il capo, e ha così sbattuto violentemente il viso. Alla scena ha assistito l'amico, che è corso immediatamente in suo soccorso per aiutarlo.

Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi al ragazzo e lo ha stabilizzato. Data la gravità delle sue condizioni, gli operatori hanno deciso di trasportarlo in ospedale con l'eliambulanza, in modo da non perdere tempo e farlo operare il prima possibile. Trasportato al Policlinico Umberto I, è stato sottoposto a una delicata operazione al viso e adesso si trova ricoverato nel reparto maxillofacciale.

Sull'incidente indagano i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente stradale. Saranno loro a fare chiarezza, anche se sembra appurato che il 29enne sia caduto a causa dello scoppio di una ruota.