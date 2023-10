Gli abbonati Metrebus a Roma hanno diritto a corse gratis per monopattini: come ottenerle Il nuovo regolamento sui monopattini in sharing varato da Roma Capitale prevede pacchetti di corse gratuite per gli abbonati annuali Metrebus. Ecco le istruzioni per ottenere le agevolazioni.

A cura di Enrico Tata

Forse non è noto a tutti i cittadini, ma il nuovo regolamento sui monopattini in sharing varato da Roma Capitale prevede pacchetti di corse gratuite per gli abbonati annuali Metrebus.

Come noto, il nuovo servizio di noleggio monopattini è stato affidato dal primo settembre 2023 a tre operatori: Bird, Dott e Lime. La presenza delle flotte deve garantire almeno 12 monopattini per chilometro quadrato nelle aree periferiche, mentre nel centro storico devono essere presenti al massimo 300 dispositivi per ogni singolo operatore. Nell'intero territorio del Municipio I devono essere presenti al massimo 600 dispositivi per singolo operatore.

Tornando alle corse gratuite, il nuovo regolamento prevede l'utilizzo gratuito per abbonati annuali Metrebus. Nello specifico, Bird e Lime offrono un pacchetto gratuito di 80 corse al mese da 30 minuti e un pacchetto gratuito per 15 corse alla settimana da 30 minuti.

Dott propone invece un pacchetto al costo di 1 centesimo per 80 corse/mese da 30 minuti e un pacchetto al costo di 2 centesimi per 15 corse/settimana da 30 minuti.

Il blog Odissea Quotidiana, che si occupa di questioni legate al servizio di trasporto pubblico nella Capitale, ha sintetizzato le operazioni da fare per ottenere le agevolazioni e i pacchetti gratuiti: