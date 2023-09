Giulio morto a 18 anni in un incidente: nei video l’ipotesi di una gara tra moto e un Suv tra amici Forse Giulio, morto a 18 anni in un incidente stradale in moto vicino all’abbazia di Montecassino, stava facendo una gara con un’altra moto e un Suv con a bordo 5 suoi amici.

A cura di Alessia Rabbai

Giulio D’Ailiesio

C'è una gara tra due moto e un'auto tra le ipotesi sulla morte di Giulio D'Aliesio, il diciottenne che ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo veicolo a due ruote contro un muro sui tornanti vicino all'abbazia di Montecassino, in provincia di Frosinone nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 settembre. Dai risultati dell'autopsia disposta sulla salma è emerso che il decesso è sopraggiunto per un trauma toracico-addominale. Per il giovane, nonostante l'intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

L'ipotesi della gara: i video immortalano una corsa ad alta velocità

Come riporta La Repubblica gli investigatori hanno acqusito e passato al vaglio due video, nei quali si vedrebbe una corsa ad alta velocità appunto tra due moto e un'auto, come stessero facendo una gara. Il conducente di una moto è Giulio, mentre sull'auto, un Suv, viaggiano cinque suoi amici. È proprio dall'abitacolo di quest'ultima che sarebbero state fatte le riprese con gli smartphone. I carabinieri li stanno ascoltando, per una ricostruzione completa, ma per chiarezza specifichiamo che non sono indagati.

Giulio perde il controllo della moto e finisce contro un muro

Secondo quanto ricostruito finora dai militari, che indagano sull'incidente coordinati dalla Procura di Cassino, al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla prematura e improvvisa scomparsa di Giulio, il diciottenne ha perso il controllo della moto mentre stava percorrendo il secondo tornante e la ruota avrebbe perso aderenza sul brecciolino. Poi lo schianto contro il muro, che non gli ha purtroppo lasciato scampo.