Incidente a Montecassino, Giulio d’Aliesio si schianta contro il guardrail e muore a 19 anni Ennesima tragedia sulla strada, a perdere la vita a soli 19 anni è Giulio d’Aliesio, che si è schiantato con la moto contro un guardrail lungo i tornanti di Montecassino.

A cura di Alessia Rabbai

Giulio D’Aliesio

Non c'è stato nulla da fare per Giulio d'Aliesio, rimasto vittima a diciannove anni di un drammatico incidente stradale che si è verificato nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 settembre lungo i tornanti di Montecassino. Secondo le informazioni apprese al momento del sinistro Giulio era alla guida della sua moto, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, sarebbe scivolato, schiantandosi contro il guardrail che costeggia la carreggiata. Giulio aveva la passione per la musica, suonava nella banda ‘Don Bosco' e si era esibito la scorsa domenica.

Un impatto violento, che non gli ha lasciato scampo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 da parte di alcuni passanti che lo hanno trovato a terra, con la richiesta urgente d'intervento per un motociclista in gravi condizioni, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate, i paramedici hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito, le ferite e i traumi riportati erano troppo gravi.

A svolgere i rilievi del caso sono stati i carabinieri di competenza territoriale, che hanno ricostruito l'accaduto. Non è chiaro per ora cosa gli abbia fatto perdere il controllo del mezzo, se un colpo di sonno, un malore improvviso, una distrazione oppure l'attraversamento di un animale selvatico. La salma del ragazzo è stata poi trasferita all'obitorio dell'osapedale Santa Scolastica di Cassino. Sabato scorso 10 settembre sulla superstrada Cassino-Formia a San Giorgio a Liri si è verificato un mortale dove ha perso la vita la trentunenne Graziella Parente, che viaggiava su uno scooter insieme al marito. La coppia si era da poco sposata ed era tornata dal viaggio di nozze.