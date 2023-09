Incidente sulla Cassino-Formia tra scooter e auto: Graziella muore e il marito è grave Una vita da sposi spezzata, Graziella Parente è morta a 31 anni in un incidente stradale a San Giorgio a Liri e suo marito Francesco è gravissimo. Erano tronati dal viaggio di nozze.

A cura di Alessia Rabbai

Graziella Parente è la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sulla strada regionale 630 Cassino -Formia nel Comune di San Giorgio al Liri, in provincia di Frosinone. Trentuno anni, originaria di Coreno Ausonio, non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Lotta tra la vita e la morte in ospedale suo marito Francesco, un trentatreenne di Ausonia, che era con lei al momento del sinistro.La coppia da quanto si apprende si era sposata a luglio scorso ed era tornata dl viaggio di nozze.

L'incidente stradale nel quale ha perso la vita Graziella Parente e suo marito è rimasto gravemente ferito si è verificato intorno all'ora di pranzo di ieri in territorio ciociaro. A scontrarsi sono stati lo scooter a bordo del quale la coppia viaggiava e un'auto Fiat 500. L'impatto per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dopo l'impatto i due sposini sono finiti a terra, Graziella è praticamente morta sul colpo, mentre suo marito è stato soccorso dal personale sanitario arrivato con diverse ambulanze e trasportato in codice rosso all'ospedale di Cassino. La speranza è che almeno lui possa salvarsi.

La notizia della scomparsa di Graziella si è diffusa rapidamente nei piccoli centri del Frusinate e la comunità si è stretta intorno al dolore delle famiglie dei due sposini. Sono ore d'apprensione per Il trentatreenne, con la speranza che possa rimettersi presto. Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del sindaco di Coreno Ausonio Simone Costanzo: "Sono senza parole. Attonito e profondamente triste. Ho raccolto la promessa di matrimonio di Graziella e Francesco qualche mese fa – scrive su Facebook – Graziella una bellissima ragazza, solare e sempre sorridente, con tanta voglia di vivere, impegnata per anni nell'azione cattolica di Coreno. La nostra comunità, purtroppo, perde un'altra giovane vita troppo presto e in maniera troppo tragica. A nome dell'intera amministrazione comunale, abbraccio forte la famiglia Parente, Francesco e tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla".