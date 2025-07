Giubileo dei Giovani, ubriaco molesta i pellegrini nella Basilica del Sacro Cuore: bloccato dai carabinieri

Ubriaco molesta i giovani pellegrini nella Basilica del Sacro Cuore di Gesù in via Marsala. Arrivano i carabinieri.

Immagine di repertorio

Ubriaco molesta i pellegrini nella Basilica del Sacro Cuore di Gesù a Roma. Sul posto arrivano i carabinieri che riescono a bloccarlo e a portarlo fuori dalla chiesa. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, poco prima delle ore 15,00. L'uomo, visibilmente ubriaco, stava importunando i fedeli presenti, tra questi c'erano anche dei gruppi di giovani pellegrini in visita alla Basilica, che si trova in via Marsala, a Castro Pretorio, vicino alla Stazione Roma Termini.

Ubriaco molesta i pellegrini nella Basilica di don Bosco

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Macao, dopo l'arrivo alla centrale della Questura di una segnalazione per molestie. All'arrivo dei militari dell'Arma in Basilica, l'uomo, italiano, con diversi precedenti, senza fissa dimora, si trovava nella navata centrale in stato di agitazione, sbraitando e disturbando i presenti. L'uomo palesemente ubriaco è stato bloccato dai Carabinieri e accompagnato fuori dove personale sanitario del 118 lo ha preso in consegna e accompagnato presso il Policlinico Umberto I per le cure mediche del caso.

La Basilica del Sacro Cuore di Gesù a Roma è molto frequentata dai pellegrini di tutto il mondo. La chiesa, costruita nell'Ottocento, è famosa, infatti, per aver ospitato anche don Bosco, che proprio in questo luogo compì, secondo la tradizione, due prodigiosi interventi, che contribuirono alla sua fama di santo, ancora vivente: guarì dalla sordità un seminarista e restituì ad una donna l'uso di un braccio che da molti anni era paralizzato. Per questo la Basilica è molto cara ai devoti di San Giovanni Bosco.