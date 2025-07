Giubileo dei Giovani, attesi a Roma un milione di pellegrini. Il prefetto: “Controlli a ogni persona”

Un imponente macchina di controllo per il Giubileo dei Giovani: questa la strategia messa in campo dal prefetto di Roma Lamberto Giannini per l'evento che avrà luogo a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Sarà soprattutto l'area di Tor Vergata a essere attenzionata, dato che nelle giornate del 2 e del 3 agosto è prevista la messa con Papa Leone XIV. Al fine di garantire la sicurezza, arriveranno rinforzi per le forze dell'ordine non solo da ogni parte d'Italia, ma anche da Spagna, Francia e Polonia.

La decisione è stata comunicata ieri da Giannini al termine della riunione del Comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza dedicato al Giubileo dei Giovani. "Abbiamo disposto delle misure di interdizione aerea, in particolare dei servizi antidrone, e un'attenzione ai vari varchi che ci saranno dove, nonostante le centinaia di migliaia di persone che verranno, faremo i controlli a ogni persona non a campione – ha dichiarato Giannini -. È necessario in questa contingenza internazionale. Anche se non abbiamo nessun segnale di alcun tipo, è obbligatorio in questo momento".

Giannini ha poi fornito alcune informazioni su come si svolgeranno nella pratica questi controlli. "Non identificheremo le persone, che peraltro sono registrate all'evento, ma controlleremo i bagagli ai varchi – ha aggiunto -. Ci saranno molti apparati a controllo veloce nel vari varchi che saranno montati dove arrivano i vari percorsi". Per il Giubileo dei Giovani, inoltre, arriveranno "contingenti da tutta Italia. Poi si implementeranno attività antiborseggio, antiabusivismo. Saranno dislocate pattuglie lungo gli itinerari che verranno poi protette. In vista dell'arrivo di moltissimi ragazzi, francesi, spagnoli e polacchi, che sono i gruppi più numerosi, sarà presente il personale della guardia civil, personale della gendarmeria francese e la polizia nazionale polacca, e questo è positivo, oltre chiaramente ai rinforzi che noi avremo da tutta Italia".