Giubileo a Roma, l'elenco di tutti i cantieri e monumenti che hanno riaperto: quando e come visitarli Roma si rinnova per il Giubileo 2025: nuove aree pedonali, restauri di monumenti storici come Fontana di Trevi e Ponte Sant'Angelo, e completamenti attesi come la Vela di Calatrava. Ecco una mappa dei principali cantieri e monumenti, realizzati o restaurati per il Giubileo.

A cura di Enrico Tata

La nuova piazza Pia

Dalla nuova piazza Pia, cantiere simbolo del Giubileo, al restauro delle fontane storiche della città, da Fontana di Trevi alle fontane di Piazza Navona. E poi ancora la nuova via Ottaviano interamente pedonale, il restauro delle statue di Ponte Sant'Angelo e i cantieri che verranno inaugurati tra poche ore, da piazza dei Cinquecento (una parte) a piazza San Giovanni in Laterano. Molti altri saranno terminati nel corso del 2025. Ecco una mappa dei monumenti e dei cantieri che hanno riaperto o saranno inaugurati a breve, per cominciare a dare un'occhiata alla città di Roma che comincia a cambiare in vista dell'Anno Santo.

Piazza Pia, il cantiere simbolo del Giubileo

La nuova piazza Pia è il cantiere simbolo del Giubileo. Il sindaco Gualtieri l'ha soprannominata la ‘piazza dell'abbraccio'. L'area pedonale che mette in collegamento l'area di Castel Sant'Angelo e del Lungotevere con via della Conciliazione e piazza San Pietro, può ospitare fino a 150mila persone e ospiterà gli eventi più importanti del Giubileo. Il sottopasso realizzato sotto la piazza promette di risolvere i problemi di traffico di un intero quadrante.

La nuova piazza Pia

Via Ottaviano pedonale, il nuovo boulevard di Roma

La nuova via Ottaviano, interamente pedonale, collega la fermata della metro Ottaviano con l'area di piazza Risorgimento e del Vaticano. Inaugurato pochi giorni fa, il ‘boulevard', come lo ha chiamato il sindaco Gualtieri, è già un successo, con migliaia di romani a passeggio tra i negozi per lo shopping natalizio.

Il ‘boulevard' di via Ottaviano

Via piscinetta e passerella, Fontana di Trevi torna all'antico splendore

Dopo tre mesi di restauro, è stata nuovamente riempita la vasca di Fontana di Trevi ed è stata tolta sia la passerella che la piscinetta per il lancio delle monetine, tanto contestata. La visita alla fontana sarà con ingresso a numero chiuso, con 400 visitatori al massimo in contemporanea. Per il momento, l'accesso sarà gratuita.

Terminato il restauro di Fontana di Trevi

La nuova piazza Risorgimento, quasi interamente pedonale

È stata inaugurata la nuova area pedonale di piazza Risorgimento. Da grande rotonda di transito automobilistico nel quartiere Prati, la piazza diventa luogo di incontro e nodo di collegamento tra via Ottaviano e il Vaticano.

L'area pedonale di piazza Risorgimento

Restaurate le statue del Ponte degli Angeli

È terminato il restauro delle dieci statue, cinque per lato, del Ponte degli Angeli, che collega il centro storico di Roma con Castel Sant'Angelo. Le statue furono sistemate nel 1600 da Gian Lorenzo Bernini, nominato da Papa Clemente IX come supervisore del ponte.

Il Ponte degli Angeli

L'illuminazione della Vela di Calatrava, pronta per maggio

Sarà completata entro maggio l'arena della Vela di Calatrava a Tor Vergata, ma oggi è stata inaugurata ufficialmente l'illuminazione dedicata al Giubileo. L'opera di Santiago Calatrava, progettata per i mondiali di nuoto del 2009, è rimasta abbandonata per anni. Adesso, trasformata in un'arena, ospiterà uno degli eventi più importanti del Giubileo: il Giubileo dei ragazzi che si terrà in estate.

La Vela di Calatrava a Tor Vergata

Il restauro delle fontane storiche, da piazza Navona a piazza Farnese

Sono stati portati a termine il restauro di importanti fontane storiche della Capitale, da quelle di piazza Navona a quella di piazza Santa Maria Maggiore a piazza Farnese.

La Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona

Le piazze pedonali a Porta Pia e a piazza della Repubblica

Sono stati inaugurati i nuovi spazi pedonali a Porta Pia e nei pressi di piazza della Repubblica, dove prima c'era un parcheggio per le automobili.

L'area pedonale a piazza della Repubblica

Fra pochi giorni l'inaugurazione di piazzale dei Cinquecento e piazza San Giovanni

Termineranno e saranno inaugurati nei prossimi giorni altri due cantieri simbolo del Giubileo: una parte di piazzale dei Cinquecento, davanti alla Stazione Termini, e la nuova piazza San Giovanni, davanti alla basilica di San Giovanni in Laterano. L'inaugurazione di piazza San Giovanni è prevista il 28 dicembre e il piazzale della stazione Termini il 30 dicembre.