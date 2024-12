video suggerito

Riapre Fontana di Trevi: via passerella e piscinetta, gratis per tutti ma ingresso a numero chiuso Le nuove regole per visitare Fontana di Trevi: per il momento l’ingresso a Fontana di Trevi sarà gratuito, ma a numero chiuso, con 400 visitatori in contemporanea al massimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Via la piscinetta per il lancio delle monetine, tanto criticata, via la passerella sulla vasca. Dopo tre mesi di lavori, riapre Fontana di Trevi in tutto il suo antico splendore. Per il momento le visite saranno gratuite, ma l'accesso alla parte accanto alla vasca, sotto i gradoni, sarà a numero chiuso con accesso consentito a un numero massimo di visitatori, circa 400 in contemporanea.

L'intervento di restauro, curati dalla Sovrintendenza capitolina nell'ambito del capitolo giubilare Caput Mundi del Pnnr, è costato 327mila euro e ha previsto una pulitura approfondita delle "superfici lapidee" della parte inferiore del monumento, in particolare della scogliera e della zona tra bordo vasca e gradinate di accesso. Sono state riparate le stuccature dei giunti ed è stata impermeabilizzata la vasca. Per ottimizzare la circolazione dell'acqua, Acea ha effettuato lavori straordinari su tutto l'impianto di ricircolo.

Le nuove regole per visitare Fontana di Trevi: orari e info

Per il momento l'ingresso a Fontana di Trevi sarà gratuito, ma a numero chiuso. L'ingresso sarà consentito a un numero massimo di 400 persone in contemporanea, con l'ingresso previsto dalla scalinata centrale, mentre l'uscita si trova presso il varco dal lato di via dei Crociferi.

Questi gli orari:

Tutti i giorni dalle 9 alle 21 con ultimo accesso alle 20.30

Il lunedì e il venerdì dalle 11 alle 21 (per consentire le operazioni di raccolta delle monete

Ogni due lunedì dalle 14 alle 21 per lo svuotamento e la pulizia della vasca

Dalle ore 21 in poi, accesso libero

All'entrata e all'uscita sarà presente personale dedicato alla gestione delle file e alla sicurezza. il servizio è affidato all'azienda comunale per i servizi culturali Zetema. I visitatori potranno liberamente circolare negli spazi dell'invaso della Fontana, ma non sara' consentito sedersi sul bordo della vasca, mangiare, bere, fumare. Nei totem sui lati della piazza, inoltre, è presente un Qr code che consente di ottenere informazioni storiche sulla Fontana.

Gualtieri: "Valuteremo piccolo ticket di ingresso"

Il sindaco Gualtieri ha dichiarato nel corso dell'inaugurazione che "i visitatori non si potranno più sedere sui bordi, perché i restauratori mi hanno fatto vedere personalmente i danni che ha fatto chi ci si siede. È un teatro, non ci si siede sul bordo del palco. Valuteremo se ci sarà un piccolo ticket di ingresso, o una moneta o un passaggio di una carta: avremo cosi entrate maggiori per la cura. Ma ora vedremo come andrà la sperimentazione".