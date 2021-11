Giovanni Manna scomparso dal Gemelli: domani un raduno davanti all’ospedale per cercarlo Continuano le ricerche di Giovanni Manna scomparso martedì scorso dall’ospedale Gemelli. Domattina i cittadini si raduneranno per cercarlo insieme.

A cura di Alessia Rabbai

Un raduno per cercare Giovanni Manna scomparso. L'appuntamento è fissato per domani mattina, sabato 20 novembre, alle ore 10, davanti all'uscita dell'ospedale Agostino Gemelli di Roma. A renderlo noto suo figlio Matteo attraverso ‘Chi l'ha visto?', che ha lanciato un appello ai residenti e a tutte le persone che stanno seguendo la vicenda: "Più siamo meglio è per suddividerci in più zone in contemporanea e continuare a cercarlo". Giovanni, settantatré anni e malato d'Alzheimer sarebbe uscito dal lato elitrasporto su via Trionfale intorno alle 21.30 di martedì scorso 17 novembre, per poi scomparire nel nulla ed ancora a distanza di giorni non è stato trovato. "Le ricerche proseguono, lo stiamo continuando a cercare sia da lato Trinfale che dal lato Pineta Sacchetti – spiega suo figlio – crediamo e speriamo che sia rimasto qui in zona".

Giovanni Manna scomparso dall'Ospedale Gemelli: l'identikit

Giovanni Manna è irreperibile da tre giorni e i famigliari, preoccupati per la sua assenza, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Secondo quanto spiegato dal figlio martedì scorso "mio padre si era stancato di aspettare al pronto soccorso così se n'è andato e nessuno lo ha fermato, nonostante il personale fosse stato informato del fatto che avesse l'Alzheimer" ha detto. Giovanni è alto 1 metro e 85 centimetri e pesa 80 chili. Ha capelli grigi ed è stempiato, ha baffi ed occhi marroni. Indossava un piumino di colore grigio, un golf di lana e dei jeans scuri, con delle scarpe sportive. Chiunque avesse visto Giovanni è pregato di contattare immediatamente uno di questi numeri: 3333378225 Matteo, 3392528432 Nicola, 3288994767 Luca, oppure di avvisare le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112.