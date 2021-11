Giovanni Manna scomparso dal Gemelli, il figlio: “Aiutatemi a trovarlo, soffre di Alzheimer” Sono ore di apprensione per i famigliari di Giovanni Manna, scomparso a 73 anni da Roma. Si è allontanato dall’ospedale Gemelli, soffre di Alzheimer.

A cura di Alessia Rabbai

Giovanni Manna è scomparso dalla zona Gemelli- Monte Mario a Roma. Del settantareenne non si hanno più notizie da ieri e i famigliari, preoccupati per la sua assenza, ne hanno denunciato la scomparsa rivolgendosi alle forze dell'ordine, che hanno avviato le ricerche. Suo figlio Matteo ha lanciato un appello condividendo la foto del genitore sui social network, chiedendo agli utenti di aiutare a ritrovarlo. "Mio padre si è smarrito e ha il telefono spento – scrive – è scappato dal pronto soccorso senza diagnosi, perché stufo di aspettare e non supervisionato dal personale sanitario, nonostante avessimo avvisato tutti che soffre di Alzheimer".

L'identikit di Giovanni Manna

Giovanni Manna è nato a Narni il 5 ottobre del 1948, è alto 1 metro e 85 centimetri e pesa 80 chili. Ha capelli grigi ed è stempiato, ha baffi ed occhi marroni. Al momento in cui è allontanato dall'ospedale indossava un piumino di colore grigio e dei jeans scuri e porta la fede nuziale. I famigliari temono che possa essergli accaduto qualcosa di brutto e con il passare delle ore la preoccupazione aumenta. "Potrebbe essere molto confuso – scrive il figlio su Facebook – non ricorda la strada". Giovanni quando ha lasciato l'ospedale senza essere dimesso aveva la carta d’identità, il telefono e il caricabatterie con sé. "Qualsiasi novità scrivetemi" conclude Matteo, che aspetta notizie. Chiunque avesse visto Giovanni o un uomo la cui descrizione corrisponda alla sua è pregato di contattare uno di questi numeri: 3333378225 Matteo, 3392528432 Nicola, 3288994767 Luca oppure di avvisare le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112.