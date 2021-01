Un ragazzo di trent'anni è stato trovato in stato di incoscienza nelle campagne di Arnara. A scovare il giovane è stato un gruppo di cacciatori, che appena lo hanno notato hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Frosinone e i sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento d'urgenza del ragazzo all'ospedale San Camillo di Roma. Non è noto da quanto tempo il trentenne fosse privo di coscienza nelle campagne: secondo le prime informazioni, i cacciatori lo avrebbero rinvenuto in un grave stato di ipotermia. L'ipotesi più probabile è che abbia avuto un malore e non sia riuscito a tornare a casa, rimanendo al freddo e al gelo per chissà quante ore.

Giovane trovato incosciente nelle campagne, ricoverato

Non è chiaro cosa sia accaduto: sul caso indagano i carabinieri di Frosinone, anche se con tutta probabilità il ragazzo si è sentito male mentre si trovava da solo nelle campagne. Il giovane non ha fatto nemmeno in tempo a dare l'allarme: nessuno sapeva che si era sentito male, né che era disperso nelle campagne e non sembra che qualcuno infatti lo stesse cercando. Una vera fortuna che i cacciatori lo abbiano visto a ridosso del fossato e abbiano chiamato i soccorsi. Se non fossero passati di lì, questa vicenda avrebbe potuto avere un esito tragico. Il ragazzo si trova adesso all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato affidato alle cure dei medici. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno, ma le sue condizioni al momento del ritrovamento sono state giudicate molto serie dagli operatori del 118, che infatti hanno disposto immediatamente il trasferimento d'urgenza in ospedale.