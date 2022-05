Giostra si rompe al luna park, feriti tre ragazzini: forse un sovraccarico ha causato il cedimento Sul caso indagano i carabinieri, che hanno disposto il sequestro della giostra. Accertamenti sono in corso per verificare le cause del cedimento.

Forse un sovraccarico alla base del cedimento della giostra del luna park di Sabaudia, che ieri ha causato il ferimento di tre ragazzini. Mentre l'impianto era in funzione qualcosa è andato storto e i giovani sono caduti dai seggiolini, tra il panico dei presenti. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita: a destare preoccupazione erano le condizioni del più grande di loro, un 15enne, elitrasportato d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il ragazzino è stato ricoverato immediatamente, ha riportato varie fratture. I medici hanno giudicato le sue ferite guaribili in trenta giorni. Stanno meglio gli altri due giovani feriti, di undici e quattordici anni. Tanto lo spavento per un evento che fortunatamente non ha avuto un tragico epilogo.

Cede giostra al luna park, paura a Sabaudia

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri di Sabaudia. La giostra è stata sequestrata, sono stati disposti accertamenti per capire come mai abbia ceduto e cosa sia stato a provocarne il malfunzionamento. L'attrazione è quella comunemente chiamata ‘calci in culo': i ragazzi vengono assicurati a dei seggiolini che la giostra fa ruotare, sollevandoli da terra. Una giostra di quelle che da decenni si vedono nei luna park e che attira soprattutto i giovani, che spesso si spingono l'uno con l'altro dandosi appunto dei calci da dietro. Un pomeriggio e un momento come tanti, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, con la giostra che ha ceduto e i tre ragazzi caduti di sotto. Subito sono stati soccorsi, con l'eliambulanza del 118 arrivata tempestivamente.