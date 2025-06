Giornata da incubo a Termini, circolazione ripresa dopo ore: “Ritardi treni per evento raro e complesso”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Giornata da incubo, un'altra, per chi oggi si è messo in viaggio in treno. Caos e disagi alla stazione Termini di Roma, con ritardi importanti, fino a 170 minuti, su tutta la linea dell'alta velocità. Un "guasto agli impianti di circolazione" ha mandato letteralmente in tilt la circolazione per tutta la mattinata, con una ripresa soltanto nel primo pomeriggio.

Rfi ha fatto sapere che nel corso della giornata di oggi "si sono verificate disconnessioni saltuarie sulla rete di telecomunicazione di alcune postazioni periferiche deputate alla gestione in sicurezza del traffico ferroviario". La circolazione ferroviaria, tuttavia, "è sempre stata assicurata per tutti i treni già presenti sulla linea".

Questa anomalia riscontrata dai tecnici ha causato rallentamenti e, in diversi casi, variazioni di percorso per i treni, ma "non ha mai comportato l'interruzione del servizio". Le cause sono tuttora in fase di accertamento da parte dei tecnici, ma Rfi parla di "evento raro e complesso".

Nel frattempo, Rfi "sta portando avanti un importante aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura: la linea Roma-Napoli, già equipaggiata con il sistema Ertms, farà l'upgrade a un livello superiore, con l'obiettivo di garantire standard ancora più elevati di efficienza e affidabilità".

Come se non bastasse, nel nodo di Roma si sono verificati problemi anche nella linea Roma-Fiumicino Aeroporto a causa di un incendio divampato nei pressi delle rotaie. In serata sono ripresi i collegamenti ferroviari con lo scalo aeroportuale sulle linee FL1 e Leonardo Express dopo lo spegnimento, da parte dei pompieri, del rogo scoppiato nei pressi della stazione di Ponte Galeria.