"Mi sono già candidata in passato sindaco di Roma e, per carità, è una cosa che farei con grande entusiasmo, ma mi sono preso un impegno con qualche milione di italiani anche al di fuori di Roma e non sarebbe giusto oggi occuparmi solo della Capitale. Francamente mi piacerebbe farlo, e non è escluso che un giorno io abbia la fortuna di misurarmi con la guida della mia città, ma oggi non potrei permettermelo…". Lo ha dichiarato la deputata di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Al momento il centrodestra non ha ancora un candidato per le comunali 2021, quando si deciderà la corsa per il sindaco di Roma. "I tempi per la scelta dei candidati saranno veloci. Entro la fine dell'anno? Ci proviamo".

Per il centrodestra ancora nessun nome

Il tempo stringe e al momento in campo per il M5s c'è Virginia Raggi, nessun candidato per il Partito democratico e nessuno per il centrodestra (anche se nelle ultime settimane è circolato il nome di Guido Bertolaso). Giorgia Meloni, che all'inizio si vociferava potesse essere la candidata ideale, non si candiderà. Il centrodestra vorrebbe un nome nuovo, un ‘manager' come ha detto Matteo Salvini nelle scorse settimane. Per adesso però, all'orizzonte non c'è ancora nessuno. Le elezioni si avvicinano, e la campagna elettorale è tutto fuorché iniziata. "Stiamo lavorando su un metodo, mettiamo sul tavolo tutte le ipotesi e poi si fa insieme una valutazione su quella che sia più vincente – aveva dichiarato Giorgia Meloni qualche giorno fa – Non ho mai messo un veto su uno dei nomi che sono stati proposti e dobbiamo fare con serenità tutte le valutazioni che vanno fatte perché Roma non si può permettere un'altra Virginia Raggi".