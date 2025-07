Gigi D’Agostino in concerto a Roma giovedì 24 luglio 2025: biglietti, scaletta, orari e come arrivare

Attesa per l’esibizione di stasera, giovedì 24 luglio 2025 di Gigi D’Agostino organizzata allo stadio del Foro Italico per i 10 anni di Post Office. Ecco dove comprare i biglietti, come arrivare e gli orari.

Gigi D’Agostino.

Una serata evento quella di stasera, giovedì 24 luglio 2025, a Roma allo stadio del Foro Italico, organizzata per i dieci anni di Post Office. Per l'occasione, l'appuntamento è con una special guest leggendaria che ha fatto sognare e ballare i millennials: si tratta di Gigi D'Agostino. Ecco dove acquistare i biglietti per la serata, gli orari e come arrivare alla serata.

Il concerto di Gigi D'Agostino allo stadio del Foro Italico: tutti gli orari

La serata evento è stata organizzata per celebrare i 10 anni di Post Office, progetto nato nel 2015. "Una notte unica, un’energia irripetibile, una Special guest leggendaria. Sì, sarà una di quelle notti da raccontare! ", viene presentata questa sera dagli organizzatori. Il concerto ha inizio dalle ore 20 fino all'1 circa, ma l'apertura dei cancelli è prevista dalle ore 18:30.

Come partecipare: dove comprare i biglietti per il concerto di Gigi D'Agostino e quanto costano

Per partecipare alla serata evento è necessario comprare un titolo di ingresso. I biglietti per il concerto sono ancora acquistabili sul sito di TicketOne. Quelli rimasti variano dai 26,50 euro ai 31, 50 euro e sono per assistere allo spettacolo dalla Tribuna Internazionale, dalla Sud Tribuna Internazionale Nord o dai Distinti Monte Mario.

Leggi anche Sospensione fornitura acqua a Roma e ai Castelli Romani giovedì 24 luglio 2025 per 12 ore: orari e dove manca

Come arrivare allo stadio del Foro Italico a Roma

Lo stadio del Foro Italico si trova nell'omonimo viale, nella zona di Monte Mario a Roma. Arrivare è semplice, sia con i mezzi propri (ma attenzione, il parcheggio potrebbe essere limitato) che con i mezzi pubblici.

La fermata della stazione della metropolitana più vicina è quella della linea A di Ottaviano, da cui poi è necessario fare a piedi altri 20-25 minuti. Le line di bus che arrivano fino allo stadio sono numerose. Quelle con partenza da Flaminio e Prati sono le linee: 32, 628, 280, 301. Per rientrare al termine dell'evento, invece, è possibile utilizzare mezzi pubblici notturni.

La scaletta del concerto: tutte le esibizioni di Gigi D'Agostino

Se, invece, sei già alla tua postazione in trepidante attesa dell'inizio dell'evento e vuoi conoscere su quali brani si esibirà Gigi D'Agostino, icona dance degli anni Novanta e Duemila, ecco alcune delle canzoni che probabilmente sentirete. Sicuramente i più grandi successi di Gigi D'Agostino che hanno fatto ballare intere generazioni: da L’Amour Toujours a Bla Bla Bla, da La Passion a Another Way. A queste si aggiungono anche i brani più recenti, come Shadows of the Night, ma non sono esclusi remix inediti.