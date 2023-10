Gianmarco Medini scomparso da Latina, la madre: “Ha problemi psichici, aiutatemi a ritrovarlo” I famigliari di Gianmarco Medini vivono mesi di apprensione per il suo allontanamento da casa. Alto 182 centimetri, ha una corporatura normale, capelli castani, occhi verdi e barba. La mamma ha lanciato un appello.

A cura di Alessia Rabbai

Gianmarco Medini (Foto di ’Chi l’ha visto?’)

Gianmarco Medini è scomparso da Latina il 24 luglio scorso e i famigliari non hanno più avuto sue notizie. Il trentaduenne si è allontanato volontariamente, ma i suoi cari non ne conoscono il motivo, vorrebbero sapere come sta e poterlo riabbracciare di nuovo. Sua madre Paola ha lanciato un appello tramite la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che si occupa di aiutare gli amici e i famigliari delle persone scomparse. "Aiutatemi a ritrovarlo, voglio sapere se sta bene – ha detto al telefono nella puntata di mercoledì 18 ottobre – ha problemi psichici, non ritira la pensione d'invalidità sono preoccupata perché non so dove alloggia e come fa a mangiare".

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive al suo allontanamento Gianmarco quel lunedì d'estate è uscito dalla sua abitazione senza dire dove fosse diretto. Parenti e amici non riescono a mettersi in contatto con lui e non hanno notizie di come stia, né di dove si trovi.

I carabinieri lo hanno rintracciato ad agosto scorso in Valle d’Aosta, poi i familiari hanno perso di nuovo i contatti con lui. Ha con sé il passaporto, ma il suo cellulare è spento. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà. Una donna tempo fa ha contattato la famiglia spiegando di averlo visto a Courmayeur "in uno stato di disagio, molto dimagrito".

L'identikit di Gianmarco Medini

Gianmarco Medini ha trentadue anni (al momento della scomparsa) ed è originario di Latina. È alto 182 centimetri e ha una corporatura normale. Ha capelli castani, occhi verdi e barba. Barba e capelli potrebbero essere molto più lunghi di quanto compare in foto. I famigliari chiedono a chiunque lo abbia visto o abbia notato una persona che corrisponde alla sua descrizione di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalarne l'avvistamento, indicando luogo e orario. Ogni dettaglio potrebbe essere utile alle forze dell'ordine per ritrovarlo.