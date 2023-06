Giallo della coppia morta a Roma, l’amico: “C’erano stati segnali, lui voleva far adottare il gatto” Valerio Savino e Simona Lidulli sono stati trovati morti oggi a Roma, al Laurentino. “Un mese fa Valerio mi ha detto che non avrei potuto più fare nulla per lui – spiega un amico – Non mi do pace per non aver capito”.

A cura di Natascia Grbic

"Valerio era molto malato, ma lo sapevamo in pochissimi. Purtroppo c'erano stati dei segnali, che però non abbiamo colto". A parlare a Fanpage.it è un amico di Valerio Savino e Simona Lidulli, la coppia trovata morta oggi a Roma in circostanze ancora da chiarire. "Un mese fa mi ha chiesto di adottare il suo gatto, una cosa anomala. Per loro era come un figlio, erano legatissimi a lui. Gli ho risposto che lo avrei preso solo se non potevano più tenerlo, ma avrei dovuto capire che c'era qualcosa che non andava".

L'uomo, molto amico della coppia, non si dà pace. "Un mese fa Valerio mi ha detto che non avrei potuto più fare nulla per lui – continua – Aveva ceduto tutte le armi che aveva, era un tiratore scelto e facevamo parte della stessa squadra, eravamo molto amici. Avrei dovuto capire dal gatto che qualcosa non andava, siamo disperati". L'uomo non ha dubbi: "Sono sicuro che hanno deciso insieme, non potevano vivere l'uno senza l'altro".

Sul caso indagano i carabinieri. Dagli ultimi accertamenti è emerso che anche sul corpo di Simona Lidulli sono stati trovati colpi d'arma da fuoco – cosa che in un primo momento non era stata confermata. Così come su quello del compagno, Valerio Savino, che si è sparato in macchina, vicino al parcheggio di un centro commerciale. Una morte annunciata in diretta social da entrambi, con due post gemelli su Facebook, pubblicati a sette minuti di distanza l'uno dall'altro.

Le ipotesi sono due: quella del femminicidio – suicidio, e in questo caso sarebbe stato l'uomo a scrivere il post Facebook al posto della compagna. E quella della scelta condivisa che, per il momento, gli investigatori non escludono. Anche nell'appartamento di via Adolfo Consolini 51 sono stati trovati messaggi d'addio scritti dalla coppia, che manifestava l'intenzione di togliersi la vita. Le indagini sono ancora in corso. Sui corpi è stata disposta l'autopsia, in modo da avere maggiori risposte e chiarire cosa è accaduto.