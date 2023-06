Giallo a Torvaianica, uomo pieno di tagli legato ad una boa in mare: morto in ospedale Ancora tutto da chiarire cosa sia accaduto a un 50enne trovato legato ad una boa in mare a Torvaianica. Soccorso è morto durante il trasporto con l’eliambulanza in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Torvaianica, immagine di repertorio

Giallo a Torvaianica, dove un uomo è stato trovato gravemente ferito, legato ad una boa in mare ed è morto dopo il trasporto in ospedale. I fatti si sono verificati stamattina, mercoledì 21 giugno, sul litorale della provincia Sud di Roma. La vittima sarebbe un cinquantenne, del quale non è ancora stata resa nota l'identità, né è chiaro al momento perché si trovasse lì e come si sia procurato quelle ferite. Un mistero che le forze dell'ordine stanno cercando di risolvere. Secondo quanto ricostruito finora ad accorgersi di lui sono stati alcuni bagnanti, che hanno dato l'allarme al personale di sorveglianza della spiaggia.

Due assistenti bagnanti lo hanno raggiunto e portato a riva, mentre è arrivata anche la chiamata alla Guardia Costiera e al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Sul posto è atterrata l'eliambulanza, con i paramedici che lo hanno preso in carico e trasportato all'ospedale San Camillo. Ma non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita ed è sopraggiunto il decesso durante il trasferimento a Roma. Una vicenda ancora tutta da ricostruire rispetto alla quale si indaga a 360 gradi. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche l'omicidio.