Gambizzato a Monte Migliore, 58enne ai domiciliari: ha sparato al conoscente per soldi Scattano i domiciliari nei confronti di un 58enne: è gravemente indagato di aver gambizzato un conoscente nella notte fra il 2 e il 3 maggio scorsi a Monte Migliore.

A cura di Beatrice Tominic

Si trova agli arresti domiciliari l'uomo di 58 anni che nella notte fra il 2 e il 3 maggio scorsi ha sparato in via Laurentina, in zona Monte Migliore a Roma. Gravemente indiziato dei reati di lesioni personali aggravate e porto illegale di armi, secondo gli elementi raccolti dai carabinieri della Compagnia di Pomezia, coordinati dalla Procura di Roma, avrebbe gambizzato un conoscente di 45 anni.

Le indagini sulla gambizzazione a Monte Migliore

Le indagini sono scattate subito dopo aver ricevuto l'allarme, con l'ingresso in pronto soccorso nella casa di cura Sant'Anna di Pomezia di un quarantacinquenne gambizzato. Al lavoro i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia, dirette dalla Procura della Repubblica di Roma, che sono riusciti in breve tempo a risalire all'identità dell'aggressore che, nel frattempo, si è reso irreperibile.

I gravi indizi di colpevolezza hanno permesso alla procura di chiedere ed ottenere dal gip l'ordinanza di arresto. I militari si sono messi alla ricerca del cinquantottenne e, una volta trovato, nei suoi confronti sono scattati i domiciliari.

Gli spari: l'amico gambizzato per soldi

Gli spari, come anticipato, sono avvenuti nella notte fra il 2 e il 3 maggio 2024, a poca distanza dalla casa in cui vive il quarantacinquenne. Il cinquantottenne è uscito dalla sua abitazione con un revolver, detenuto ad uso sportivo ma senza il permesso di portarlo in pubblico, ed è andato verso casa del conoscente per un incontro chiarificatore. I due si conoscevano da molti anni, ma nell'ultimo periodo avevano avuto degli screzi fra loro, probabilmente di natura economica.

Una volta arrivato in via Laurentina, ha puntato l'arma verso il quarantacinquenne e ha sparato. Lo ha colpito alla gamba sinistra. A soccorrerlo il fratello che lo ha portato alla casa di cura Sant'Anna di Pomezia da dove, poi, è stato trasferito e ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio. Per le gravi lesioni riportate gli sono stati dati 50 giorni per le gravi lesioni riportate.