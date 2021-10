G20 a Roma, le immagini dell’Eur blindato e deserto la sera prima del summit Roma si prepara al G20. A poche ore dall’inizio del summit l’Eur è blindato, con strade chiuse e forze dell’ordine in presidio per pattugliare l’area della Nuvola di Fuksas. “Siamo pronti ad intervenire per eventuali attacchi terroristici” ha detto a Fanpage.it il Comandante del Gruppo Radiomobile di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Tutto è pronto a Roma per il G20, che inizierà domani. Stasera l'Eur è deserto, in vista del summit in programma alla Nuvola di Fuksas, sarà il centro principale del vertice, che vedrà impegnati per due giorni i capi di Stato e di Governo arrivati nella Capitale da varie parti del mondo. Nel quartiere blindato tutto tace, l'atmosfera è sospesa e surreale e ricorda le immagini di Roma durante il lockdown per la pandemia da Covid-19. Stavolta però non si vedono solo i presidi delle forze dell'ordine, con le camionette militari appostate e un gran dispiegamento tra militari e agenti di polizia, che pattugliano l'area. Inoltre sono in campo le unità specializzate come artificieri, cinofili e i tiratori scelti. Le strade sono state chiuse con transennamenti e il traffico è stato deviato intorno all'area che sarà interessata dalla conferenza internazionale sul clima, alla quale parteciperanno i potenti della Terra.

"Pronti per eventuali minacce terroristiche"

"C'è stato un imponente rafforzamento delle risorse proprio in occasione del summit, sia i servizi di prevenzione generale, controllo del territorio, sono stati rafforzati, in tutta la città come viene fatto di notte tutti i giorni, ma con un ulteriore rinforzo – ha detto intervistato da Fanpage.it Alessandro Dominici, Comandante del Gruppo Radiomobile dei carabinieri di Roma – È stato rafforzato il dispositivo di primo intervento in caso di criticità. Si tratta di equipaggiamenti,sia per materiali in dotazione che per addestramento, in grado di fronteggiare anche eventuali minacce di natura terroristica".

Come cambia la viabililtà a Roma per il G20

La Capitale si prepara alle due giornate di incontri istituzionali. In strada all'Eur ma anche in altre zone, sono stati disposti già dai giorni scorsi transennamenti che delimitano i divieti di sosta e di fermata e le strade chiuse al traffico, in vista di due giornate in cui cambia la viabilità, sia per le auto private che per i mezzi di trasporto pubblico. Chiusure e interruzioni di servizio che hanno messo a dura prova i romani, con disagi negli spostamenti, che si sono registrati in particolare nella giornata di oggi, specialmente in concomitanza con l'orario d'uscita da lavoro.

Servizio video di Simona Berterame