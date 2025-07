Furto nella villa della vedova di Domenico Modugno sull’Appia Antica: ladri smurano la cassaforte e scappano

Domenico Modugno.

Furto in casa di Franca Gandolfi, vedova di Domenico Modugno, all'interno della villa sull'Appia Antica dove vive la novantaduenne. Un gruppo di ladri si è introdotto in casa ed è scappato con la cassaforte dopo averla smurata mentre l'abitazione era vuota.

Il furto nella villa della vedova di Domenico Modugno

Il furto è avvenuto qualche notte fa. I ladri hanno forzato una porta finestra e si sono introdotti nella villa, che si trova non molto distante dal Mausoleo di Sant’Urbano, nel parco dell'Appia Antica. Approfittando dell'assenza della proprietaria hanno mandato a segno il colpo: ancora da quantificare il valore del bottino con cui sono fuggiti.

L'allarme è scattato immediatamente. Ad allertare le forze dell'ordine è stato il custode della villa che ha chiamato subito il numero di emergenza unico nue 112. Sul luogo del furto sono arrivati in breve tempo i carabinieri della stazione di zona. Ma era già troppo tardi: il gruppi di ladri è fuggito a bordo dell'automobile. Aveva con sé la cassaforte piena degli oggetti di valore che appartengono alla donna: ancora da stabilire il valore del bottino rubato.

Le indagini dei carabinieri in corso

Nel frattempo sono scattate le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e, soprattutto, cercare di risalire all'identità dei ladri. Al momento i militari hanno acquisito i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza con telecamere interne e quelle esterne, nella zona: non è escluso che possano aver ripreso i ladri in fuga. Nella stessa zona, appena una settimana fa, una guardia giurata aveva messo in fuga due persone incappucciate che cercavano di introdursi nella villa dello stilista Valentino, non troppo distante.

Risale a ieri, invece, la notizia del furto in casa del calciatore Matias Vecino: anche in questo caso, i ladri hanno agito mentre il padrone di casa era assente.