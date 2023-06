Furto in casa di Samantha De Grenet: ladri acrobati svaligiano l’appartamento ai Parioli Ladri acrobati entrati dalla finestra hanno messo a segno un furto nell’abitazione di Samantha De Grenet ai Parioli. La conduttrice tv e suo marito hanno rischiato di trovarseli davanti.

A cura di Alessia Rabbai

Samantha De Grenet (La Presse)

Samatha De Grenet è rimasta vittima di un furto in casa. La conduttrice televisiva e suo marito hanno probabilmente rischiato di trovarsi davanti ai ladri, proprio mentre rientravano nella loro abitazione nel quartiere Parioli a Roma. I fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 17 giugno, intorno all'ora di cena. A riportare la notizia Il Messaggero. A mettere in fuga i malviventi pare sia stato il rumore della chiava che girava nella serratura per aprire la porta. Parte dell'appartamento era infatti a soqquadro, parte no.

Il sospetto è che li abbiano sentiti arrivare e che non abbiano fatto in tempo a rovistare dappertutto, perché non si aspettavano che la coppia rientrasse a casa, ma che rimanesse fuori per tutto il weekend. Secondo quanto ipotizzato finora i ladri avrebbero usato la canna fumaria di un ristorante per arrampicarsi fino all’ultimo piano ed entrare da una finestra.

Il furto ammonta a migliaia di euro

Al Messaggero Samatha ha detto: "Quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria, perché l’abitazione privata è l’unico ambito che è veramente tuo, un rifugio. Ma poi penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa, che poteva accaderci qualcosa di brutto e allora mi sento sollevata". Per quanto riguarda il bottino trafugato, si aggira sulle migliaia di euro, anche se non è ancora stato quantificato con precisione.

L'attrice spiega che si tratta più che altro di oggetti che hanno un grande valore affettivo. Non è la prima volta che Samantha rimane vittima di un furto in casa ma, spiega, le è già successo due volte a Milano. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le immagini delle telecamere.