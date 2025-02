video suggerito

Furto in casa del difensore della Lazio Mario Gila a Formello, i ladri scappati con 40mila euro Il difensore della S.s. Lazio Mario Gila a Formello è stato derubato. Dei ladri sono entrati nella sua abitazione di Formello alle porte di Roma, portandogli via gioielli e orologi di lusso dal valore di 40mila euro.

A cura di Alessia Rabbai

Mario Gila (Fonte: La Presse)

Furto in casa del difensore della S.s Lazio Mario Gila a Formello, in provincia di Roma. Due o più persone si sono intrufolate nella sua abitazione nel fine settimana scorso e scono scappati con un bottino di circa 40mila euro, tra gioelli ed orologi di lusso. Gila ha sporto denuncia dai carabinieri, che indagano sull'accaduto.

La casa di Gila a soqquadro

Secondo le informazioni il calciatore al momento del fatti non c'era e in casa non era presente nessuno. Pare che sia successo sabato scorso 15 febbraio, ma che il proprietario se ne sia accorto solo oggi. Dei ladri sono entrati all'interno dell'abitazione, approfittando dell'assenza del proprietario. Una volta dentro hanno messo a soqquadro le stanze, rovistando in mobili e cassetti alla ricerca di oggetti preziosi e denaro. Hanno tirato fuori tutto ciò che era contenuto all'interno, spargendolo sul pavimento e sul letto.

Indagano i carabinieri

Rovistando hanno trovato gioielli, orologi costosi e abiti di marca, per un valore complessivo di circa 40mila euro. Hanno preso tutto e se ne sono andati. I militari arrivata la denuncia, hanno fatto un sopralluogo all'interno dell'abitazione, per ricostruire la dinamica del furto. Hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona, che passeranno al vaglio, per cercare di individuare il passaggio dei ladri e risalire alla loro identità.