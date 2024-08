video suggerito

Furti e auto danneggiate nel parcheggio dell’ospedale Tor Vergata: “Gomme sparite anche di giorno” I dipendenti dell’ospedale romano denunciano continui furti e danneggiamenti alle proprie automobili all’interno del parcheggio di fronte al pronto soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Simona Berterame

Automobili rubate, gomme trafugate e vetri rotti per saccheggiare all'interno delle vetture. Nel parcheggio del Policlinico Tor Vergata di Roma, nell'estremo est della Capitale, la situazione sembra essere fuori controllo. E a denunciarlo è proprio chi lavora all'interno dell'ospedale. Medici, infermieri, ausiliari ospedalieri, nessuno si sente più al sicuro a lasciare la propria vettura nel parcheggio. Gli ultimi due episodi sono stati registrati stanotte: quattro gomme rubate da un auto e un'altra con i vetri spaccati per trafugare all'interno.

L'appello di medici e infermieri

Alcuni dipendenti hanno giù esposto da tempo il problema ai sindacati e hanno intenzione di scrivere alla direzione e al servizio di prevenzione e protezione specificando poi un ulteriore dettaglio di questa vicenda: le telecamere presenti nel parcheggio non sarebbero funzionanti. La richiesta è di una vigilanza fissa all'interno del parcheggio di fronte al pronto soccorso, anche perché i sette episodi registrati in soli quattro giorni potrebbero essere molti di più considerando anche le vetture dei pazienti. "Siamo esasperati, dopo un turno di lavoro massacrante al pronto soccorso rischiamo pure di non ritrovare la nostra auto al parcheggio", si sfoga un infermiere del nosocomio. I furti avvengono principalmente di notte ma non solo. "Alcuni colleghi hanno ritrovato l'auto senza le gomme e avevano il turno di pomeriggio", raccontano alcuni di loro.