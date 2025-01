video suggerito

Furti da Giubileo, sventato un colpo a due passi da piazza San Pietro Colpo da Giubileo, tenta di rubare i bagagli da un’auto ma viene sorpreso e bloccato insieme ai due complici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri verso la basilica di San Pietro.

Continuano i controlli nella capitale dove, da poco più di dieci giorni, è stato inaugurato il Giubileo 2025. Folle di turisti prendono d'assalto la zona intorno al Vaticano e i quartieri vicini, molti i pellegrini e le pellegrine in cerca di un alloggio in centro città, a pochi passi dalla rinnovata piazza Pia e da via della Conciliazione. Ed è proprio fra quelle vie che portano alla grande basilica di San Pietro che, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno sventato un furto.

Il tentato furto a due passi da San Pietro: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche giorno fa quando i carabinieri hanno sorpreso un uomo che stava rovistando all'interno di un'automobile. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, per prima cosa aveva individuato la macchina. Poi aveva infranto il vetro di un finestrino e si stava facendo largo per derubare gli oggetti presenti al suo interno, alcune valigie e qualche dispositivo elettronico che appartenevano ad un turista messicano.

L'uomo si è messo a rovistare all'interno dell'automobile parcheggiata. La scena non è passata inosservata ad alcuni carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro che, transitando in viale San Pietro, si sono accorti dell'automobile con il vetro in frantumi e dell'aspirante ladro.

Leggi anche Giubileo 2025 al via, Papa Francesco apre la Porta Santa di San Pietro in diretta

L'intervento dei carabinieri

Poco dopo aver notato l'uomo intento a rovistare all'interno dell'automobile, si sono accorti della presenza di altre due persone che si trovavano poco distante, a bordo di una Fiat Panda. Al suo interno, parcheggiati accanto dell'automobile del malcapitato turista e pronti a fuggire dopo il furto, due complici.

Così è scattato immediatamente l'intervento dei militari che hanno bloccato in flagranza l'uomo, un quarantunenne della provincia di Caserta, ma anche i due complici, un ventenne e un ventunenne. I tre sono stati arrestati e condotti in caserma: sono gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso.