Funerali di Pamela Pelle morta dopo il parto: fiori, palloncini e “Ovunque sarai” di Irama Folla commossa al funerale di Pamela Pelle a Monterotondo, la 39enne morta dopo il parto a Roma. Palloncini bianchi e rossi a forma di cuore, fiori e “Ovunque sarai” di Irama.

A cura di Alessia Rabbai

Pamela Pelle, morta a pochi giorni dal terzo parto.

"Ciao amore mio, ciao piccolo angelo" è il saluto di Vincenzo Rinaldi alla moglie morta alcuni giorni dopo il parto della loro terza figlia. Stamattina sono stati celebrati i funerali di Pamela Pelle, trentanove anni, sulla cui scomparsa la Procura indaga per omicidio colposo. In centinaia tra amici, parenti, conoscenti, clienti del ristorante ‘Rinaldi al Quirinale' si sono riuniti per darle l'ultimo saluto nella chiesa di San Martino nel Comune di Monterotondo alle porte di Roma. Tra i presenti come riporta Il Corriere della Sera c'era anche Ilary Blasy. Un religioso silenzio all'arrivo del feretro, tantissimi i mazzi di fiori sul sagrato.

A celebrare la messa il parroco don Sergio, che ha ricordato come Pamela vive nell'amore dei suoi figli e del marito. Palloncini bianchi e rossi a forma di cuore sono stati fatti volare in cielo. All'uscita dalla chiesa il marito ha seguito la bara fino al carro funebre, accompagnato dalla musica "Ovunque sarai" di Irama, la stessa canzone in un video che Rinaldi ha pubblicato sulla sua bacheca Facebook con le foto di sua moglie.

Il ricordo delle amiche di Pamela Pelle

In tanti che conoscevano Pamela e che le volevano bene l'hanno ricordata come una donna forte e generosa, piena d'entusiasmo, amante della vita, della sua famiglia, dei suoi figli e dei suoi affetti. Pamela era molto altruista, hanno detto le amiche, sempre pronta a farsi in quattro per gli altri. "Brilla e veglia sui tuoi Gioielli e su Vincenzo – dice Simona rivolgendosi all'amica defunta – Il tuo amore vivrà in loro in eterno!". Il marito sabato scorso aveva annunciato i funerali: "Purtroppo è arrivato il giorno del tuo ultimo saluto".