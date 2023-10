Pamela Pelle morta dopo il parto: aperta inchiesta. Il cordoglio dei vip per la moglie del ristoratore Dopo la denuncia sporta dal ristoratore, Vincenzo Rinaldi, sul caso indaga la Procura di Tivoli. Dopo il parto, Pamela Pelle aveva accusato diversi malesseri, oltre a copiose perdite di sangue.

A cura di Beatrice Tominic

Nella foto Pamela Pelle e Vincenzo Rinaldi, il ristoratore di Rinaldi al Quirinale e la moglie, morta pochi giorni dopo il parto.

Aveva 39 anni: Pamela Pelle è morta qualche giorno dopo partorito aver partorito per la terza volta. A darne la notizia, sui social, il marito, il general manager di uno dei più famosi ristoranti della Capitale, Rinaldi al Quirinale, noto anche per essere frequentato da molti vip.

"Non mi puoi lasciare così – ha scritto due giorni fa su Facebook Vincenzo Rinaldi – Cosa dico ai nostri tre gioielli? Eri tu la nostra colonna portante".

Per quanto accaduto, il ristoratore ha sporto denuncia alle forze dell'ordine. Il sospetto dei familiari è che la donna possa essere morta per una colpa medica: la volontà è quella di capire se si sarebbe potuta salvare con controlli mirati o prolungando il ricovero nella struttura sanitaria dopo il parto. Sarà la Procura di Tivoli, che indaga sulla morte della donna, a ricostruire quanto accaduto. I carabinieri acquisiranno le cartelle cliniche dai due ospedali , quello di Monterotondo e il Gemelli di Roma.

La denuncia del ristoratore

Una volta davanti ai militari, il ristoratore ha ripercorso l'ultimo periodo di vita della moglie, dalle settimane prima del parto ali giorni immediatamente successivi. Secondo quanto dichiarato dal marito, la donna non stava bene: lamentava dolore, prurito e sfogo al petto, nausea e affanno, oltre alle "copiose perdita di sangue" che, come riporta il ristoratore, sarebbero state definite "normali".

Era stata visitata, come riporta la Repubblica, il 22, il 28 e il 30 settembre. Il primo ottobre è stata ricoverata ed ha partorito il giorno successivo. Dopo essere stata dimessa, il 7 ottobre ha avuto un nuovo malore, che si è rivelato fatale.

Pamela Pelle, morta a pochi giorni dal terzo parto.

Il cordoglio dei vip

Il locale, che si trova in pieno centro, ha ospitato personalità note del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica, nazionale e non solo: oggi il loro cordoglio è rivolto alla famiglia Rinaldi.

Rudi Garcia nel giugno scorso, ma anche Paulo Dybala, Raoul Bova, fino alla premier Giorgia Meloni e ad Harry Styles. Volti noti quelli che in passato hanno scelto Rinaldi al Quirinale per un pranzo o una cena, nella splendida cornice romana. Oltre a loro, famosi sono anche alcuni dei clienti abituali che hanno costruito un rapporto sempre più stretto con la famiglia del ristoratore: da Francesco Totti con la compagna Noemi Bocchi, fino all'ex preparatore dei portieri della Roma Guido Nanni. Ma anche politici, intellettuali, artisti che in queste ore si stanno stringendo intorno alla famiglia Rinaldi.

Vincenzo Rinaldi, il manager di Rinaldi al Quirinale, marito di Pamela Pelle: è lui che ha sporto denuncia.

Sono tantissimi i messaggi lasciati anche sotto al post pubblicato dal ristoratore. Fra loro spicca quello della scrittrice Chiara Gamberale che, sotto al post di Facebook, scrive: "Tutto il nostro amore è con voi". Oltre a lei, sono più di quattrocento le persone che hanno lasciato un pensiero, provando a far sentire la loro vicinanza alla famiglia Rinaldi. Scrivono da Mentana, dove vive la famiglia Rinaldi, ma non solo.