Funerali di Dennis e Riccardo morti in scooter a 18 anni: in centinaia per l’ultimo saluto I funerali di Dennis di Tuccio e Riccardo Marchese sono stati celebrati venerdì davanti a centinaia di persone, tra amici, parenti e conoscenti. L’ultimo saluto ai due 18enni morti sulla Circonvallazione Ostiense.

A cura di Alessia Rabbai

Una folla silenziosa si è radunata venerdì scorso 23 dicembre per dare l'ultimo saluto a Dennis di Tuccio e Riccardo Marchese. I funerali dei due diciottenni, morti in un incidente stradale sabato scorso sulla Circonvallazione Ostiense in zona Garbatella a Roma, sono stati celebrati in orari diversi dello stesso giorno, a poca distanza l'uno dall'altro. Le esequie di Riccardo a partire dalle 10 nella chiesa di Santa Francesca Cabrini, mentre quelle dell'amico Dennis, nella chiesa di Sant'Ippolito. Ad accogliere l'arrivo dei due feretri c'erano centinaia di persone tra parenti, amici, compagni di scuola e conoscenti. Li ha avvolti il silenzio e la commozione, durante le omelie dei parroci. Poi il ricordo dei genitori. Fuori dal portone della chiesa Roma, che si appresta a trascorrere le feste di Natale, dentro, l'addio a due ragazzi con tutta la vita davanti e con i loro sogni. Terminate le due cerimonie l'addio degli amici, che hanno salutato Dennis e Riccardo per l'ultima volta all'uscita delle sue bare dalle chiese.

L'incidente in cui sono morti Dennis e Riccardo

Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese sono morti in un incidente stradale che si è verificato sulla Circonvallazione Ostiense in zona Garbatella a Roma. Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine erano circa le ore 6 del mattino, i due giovani erano in sella ad uno scooter Honda Sh e stavano tornando a casa verso il quartiere Nomentano quando, per cause ancora non note e in corso d'accertamento, si sono scontrati con un tir. Il conducente del mezzo pesante è poi risultato negativo ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, sono in corso gli accertamenti per verificare se sia passato con il semaforo rosso o se stava facendo una manovra. L'impatto è stato violento: uno dei due ragazzi è morto sul colpo, mentre l'altro è deceduto poco dopo il trasporto in ambulanza all'ospedale San Giovanni Addolorata, dov'è arrivato in condizioni disperate. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità di chi era alla guida.