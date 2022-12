Dennis e Riccardo morti a Garbatella: autista negativo ad alcol test, ma forse passato col rosso Incidente mortale alla Garbatella. Il conducente del camion frigo non aveva bevuto, né era drogato quando si è scontrato con lo scooter su cui viaggiavano Riccardo Marchese e Dennis Di Tuccio, amici d’infanzia.

A cura di Enrico Tata

Dennis Di Tuccio a sinistra e Riccardo Marchese a destra, in sella alla sua moto.

L'autista del camion coinvolto nell'incidente in cui sono morti due 18enni a Roma è risultato negativo sia al test anti droga che al test anti alcol. Non aveva bevuto, né era drogato quando si è scontrato con lo scooter su cui viaggiavano Riccardo Marchese e Dennis Di Tuccio, amici d'infanzia. Erano in sella ad un Sh Honda quando sono stati presi in pieno da un auto-frigo guidato da un 41enne di nazionalità romena, che si è fermato per prestare i primi soccorsi ai due ragazzi. L'incidente è avvenuto alle 6,30 sulla circonvallazione Ostiense, nel cuore della Garbatella. I due ragazzi stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme.

Le indagini sulla dinamica dell'incidente mortale in via Ostiense

I due giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118: uno dei due è morto purtroppo sul colpo e l'altro, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni, è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo.

Quando i vigili sono arrivati sul posto per i rilievi, hanno trovato il furgone posizionato in orizzontale sulla carreggiata in corrispondenza di un semaforo. Le indagini sulla dinamica sono tuttora in corso: un'ipotesi è che il camion sia passato con il semaforo rosso, ma su questo non c'è alcune certezza, oppure che il conducente abbia affrontato una manovra azzardata. Gli agenti dovranno anche cercare di verificare la velocità dello scooter dei ragazzi.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente si sarebbe immesso da una strada laterale sulla circonvallazione Ostiense. Una delle ipotesi è che sia passato con il semaforo verde ma, data la difficoltà della manovra, si sia poi trovato al centro dell'incrocio con il semaforo ormai diventato rosso. Risposte certe arriveranno dall'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate nella zona in cui si è verificato il tragico incidente. In ogni caso, ribadiamo, il conducente non aveva assunto stupefacenti e neanche alcolici.