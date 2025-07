Due palazzi evacuati e strada chiusa in largo Gregorio XIII a Roma per una grossa fuga di gas. È sucecsso stamattina mentre erano in corso dei lavori.

Il tratto di largo Gregorio XIII dove c’è stata la fuga di gas

Una grossa fuga di gas si è verificata in largo Gregorio XIII a Roma. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 18 luglio. Due palazzi sono stati evacuati in via precauzionale. Non ci sono feriti. Sul posto i vigili del fuoco.