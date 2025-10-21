Fuga di gas a Viterbo, evacuate oltre 100 persone: controlli in corso per il pericolo di esplosioni

Evacuate oltre cento persone nel centro di Canino, in provincia di Viterbo, dopo la rottura di una conduttura del gas durante lavori stradali. Il guasto è stato riparato all’alba, ma i vigili del fuoco stanno ancora ispezionando gli edifici prima del rientro dei residenti.

Immagine di repertorio

Una fuga di gas causata da lavori al manto stradale ha portato, nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre, all'evacuazione di oltre cento residenti del centro di Canino, in provincia di Viterbo. Il guasto è stato riparato nella prima mattina di martedì 21 e ora i vigili del fuoco e operai specializzati stanno ispezionando gli edifici circostanti per controllare che non ci siano eventuali accumuli di gas. A quel punto i cittadini potranno rientrare nelle loro case.

Guasto alla conduttura di gas, evacuate oltre cento persone

La conduttura del gas sarebbe stata rotta nel corso di alcuni lavori stradali in viale Garibaldi, nel centro della cittadina. Per evitare incidenti, le case nei dintorni sono state evacuate. Sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre che, per tutta la notte, si sono alternate per supportare gli operai specializzati nella riparazione del guasto. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale, i carabinieri ed era presente il sindaco Giuseppe Cesetti, che ha fornito alla cittadinanza informazioni in tempo reale. Per i cittadini rimasti fuori di casa, il comune ha allestito un alloggio nei locali dello spazio per eventi Arancera.

In corso controlli sulle abitazioni

Alle prime luci dell'alba il guasto è stato riparato. Sono in corso delle operazioni di controllo aggiuntive da parte dei vigili del fuoco e degli operai, che verificheranno uno a uno i palazzi delle vie intorno alla ricerca di eventuali accumuli di gas che potrebbero portare a esplosioni. Una volta terminate le verifiche gli oltre cento abitanti di Canino potranno rientrare nelle loro case dopo una notte di ansia.