Frosinone, spara alla festa di paese durante l’esibizione di un dj e lo ferisce: caccia all’uomo Esplode due colpi dal fucile ad arma compressa durante l’esibizione di un dj alla festa di paese: feriti lui e il fonico.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

È successo nella serata di ieri, domenica 27 agosto 2023, durante la rassegna Notti Magiche organizzata in località La Forma a San Giorgio a Liri, sulle sponde dell'omonimo fiume, nel frusinate. Qui, nel comune che dista poco più di una decina di chilometri da Cassino, durante la festa di paese, una persona che si trovava fra il pubblico ha esploso un colpo con un'arma ad aria compressa, seminando il panico durante l'evento.

Non appena esploso il colpo, è scattata immediatamente una vera e propria caccia all'uomo, che nel frattempo si è dato alla fuga. Secondo quanto riportato dalle testate locali, l'arma avrebbe raggiunto il dj e il comico che si trovavano sul palco in quel momento, ferendoli.

Le indagini in corso e l'arrivo dei soccorsi

Non appena colpiti sono stati sottoposti alle cure: fortunatamente, il fucile ad arma compressa ha provocato ai due soltanto delle ferite lievi. Non appena allertati, sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno immediatamente iniziato ad indagare per cercare di ricostruire quanto avvenuto nel corso della serata prima che partissero gli spari. Sono ancora in corso le indagini per cercare di rintracciare la persona che ha esploso i colpi.

Il caso è stato affidato ai militari della stazione di San Giorgio a Liri, che stanno continuando ad indagare per risalire all'autore del gesto. Subito aver esploso i colpi, la persona che ha sparato ha fatto perdere le sue tracce e si è data alla fuga. Unico punto certo, come è stato ricostruito fino ad ora, è che si sia trattato di una persona che si trovava in mezzo al pubblico durante l'esibizione.