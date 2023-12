Frosinone, investe un carabiniere in bici e scappa: caccia al pirata della strada Stava pedalando insieme ad altri ciclisti quando è stato urtato da un’automobile che, invece di fermarsi, è fuggita.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stava pedalando insieme ad un gruppo di cicloamatori quando è stato investito da un'automobile. È successo in via Anime Sante, nel frusinate, nel territorio dei Monti Lepini. Il mezzo ha urtato la bici in sella alla quale si trovava una carabiniere, con la passione per il ciclismo. L'impatto è stato forte, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi.

L'incidente sui Monti Lepini

L'automobile stava viaggiando lungo la strada, quando ha urtato la bicicletta. In sella al mezzo leggero si trovava un carabiniere di 44 anni di Sgurgola che, insieme al gruppo di appassionati, stava raggiungendo Ceccano, nella zona del Ponte Berardi.

L'automobile stava arrivando dalla corsia opposta, dove stava effettuando un sorpasso in prossimità dei semafori di viale Fabrateria Vetus, un punto pericoloso, quando ha urtato la bicicletta. Poi ha ripreso a correre senza fermarsi e senza prestare soccorso, come scrive il Messaggero.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuto il sinistro sono stati allertati i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, che hanno iniziato i controlli alla ricerca del pirata della strada. Non è escluso che possano dare il loro contributo alle indagini le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza di piazza Berardi: per poter passare al vaglio i video, però, occorre aspettare il prossimo martedì. Continua nel frattempo la caccia al pirata della strada.

Come sta il carabiniere ciclista

Dopo l'impatto il carabiniere è dalla bici ed è rimasto a terra, dolorante. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura il quarantaquattrenne, trasportandolo d'urgenza all'ospedale Spaziani di Frosinone: ha riportato traumi e ferite vistose. Accolto con un codice rosso, non rischia la vita, ma resta ricoverato, sotto osservazione del personale medico.