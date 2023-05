Frosinone in serie A: la festa va avanti tutta la notte Ha battuto la Reggina 3 a zero e approda in serie A con tre turni d’anticipo: festa grande a Frosinone dove la tanto attesa promozione è arrivata ieri, primo maggio e i festeggiamenti sono durati tutta la notte.

A cura di Beatrice Tominic

I festeggiamenti in strada dopo il match e l’accoglienza del pullman della squadra al Benito Stirpe.

Il Frosinone ha vinto contro la Reggina 3 a 1: la squadra allenata da Fabio Grosso, che segnò l'ultimo rigore nella finale dei mondiali del 2006 contro la Francia, approda così in serie A. Per il Frosinone è la terza volta in serie A, dopo il 2015 e il 2018. La promozione, di cui si stava parlando già da mesi, è arrivata con tre turni di anticipo. Ora la squadra si trova al primo posto della classifica della serie B, con 71 punti, 4 di vantaggio sul Genoa e 10 sul Bari. In città si sono subito scatenati i festeggiamenti per questo traguardo tanto atteso.

Non appena terminata la partita, la gioia ha travolto Frosinone e la sua provincia: per le strade si sono riversati i tifosi gialloblu agitando le bandiere della squadra. Con questo nuovo passaggio nella massima serie, diventa la squadra più blasonata dopo Lazio e Roma.

In un video diventato virale nelle ultime ore appare anche un'automobile dipinta con i colori della squadra: alcuni dei fedelissimi ballano sulla cappotta, intonando cori e facendo suonare trombette.

Già all'arrivo della squadra allo stadio in cui si è disputato il match, intitolato a Benito Stirpe, i calciatori del Frosinone sono stati accolti da una moltitudine di tifosi. Ai piedi del pullman si sono radunati i gialloblu agitando le bandiere del team nonostante il maltempo. Sotto al cielo grigio e alla pioggia, le mantelline per ripararsi sono soprattutto quelle con i colori della squadra. Tanto l'entusiasmo e la felicità quando è arrivato il fischio dell'arbitro. La squadra, una volta scesa in campo, non ha deluso le aspettative: ragazze e ragazzi appassionati (ma non solo) sono potuti scendere in strada a festeggiare.

Il tweet di Tajani: "Gioia per tutti i ciociari"

Non appena saputo della promozione anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha partecipato ai festeggiamenti pubblicando un tweet: "Frosinone in serie A! Che gioia per tutti i ciociari – ha scritto online il ministro, originario di Ferentino, comune nel frusinate – Complimenti al presidente Stirpe ed a tutta la squadra! Forza Leoni! Bravo mister Grosso!"

Le parole del sindaco Mastrangeli, allo stadio per la partita decisiva

Anche il sindaco di Frosinone, presente sugli spalti dello stirpe per assistere alla partita, ha commentato il risultato raggiungo dalla squadra: "Le emozioni che l’intera Città di Frosinone sta vivendo sono indescrivibili. Felicità e orgoglio tutto ciociaro si mescolano, in questo momento, nel salutare il prestigioso traguardo raggiunto dalla squadra e dalla società canarina, che hanno potuto sempre contare sull’appassionato e fedele supporto dei tifosi giallazzurri", ha scritto.

Nelle righe successive, dopo aver ringraziato la famiglia Stirpe, è aggiunto: "Con il ritorno del Frosinone calcio in Serie A, la Città e l’intera provincia si avvarranno di una vetrina formidabile con cui continuare a promuovere la determinazione, la passione e l’unicità della nostra terra, anche nello sport”.