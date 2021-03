Hanno organizzato una festa di compleanno tra giovani in una villetta a Fregene, sul litorale sul litorale romano, per il venticinquesimo di un amico, ma i carabinieri li hanno scoperti e multati, costringendoli a separarsi prima di spegnere le candeline e di tornare a casa. I fatti risalgono alla serata di mercoledì 11 marzo e sono avvenuti sul lungomare. Quando i militari della Compagnia di Ostia sono intervenuti all'interno dell'abitazione era in corso un party tra una decina di coetanei, tutti multati per aver violato le norme anti Covid che non consentono di assembrarsi anche nelle abitazioni private, all'interno delle quali non potrebbero trovarsi più di due persone non conviventi alla volta, e comunque entro l'inizio dell'orario del coprifuoco fissato alle ore 22. Le sanzioni sono scattate nell'ambito dei controlli sul territorio, intensificati per l'emergenza sanitaria. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per una verifica è stato un cittadino, che ha udito urla e schiamazzi provenire dalla villetta e ha segnalato la cosa chiamando il Numero Unico delle emergenze 112.

Interrotti i festeggiamenti prima della torta

Ad insospettire i militari della locale Stazione di Fregene oltre al baccano è stato il numero insolito di auto parcheggiate in strada in prossimità dell'abitazione e non appartenenti ai residenti, un indizio della presenza di numerosi ospiti nei paraggi. I carabinieri hanno suonato il campanello e si sono identificati, interrompendo così i festeggiamenti in occasione dei venticinque anni del figlio del proprietario di casa. Neanche il tempo di spegnere le candeline e di mangiare una fetta di torta che i militari hanno identificato tutte le persone presenti e le hanno sanzionate per il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid. I partecipanti inoltre hanno consegnato i propri regali al festeggiato e hanno dovuto lasciare l'abitazione.