Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2025 a Roma, a che ora e dove vederle per la Festa della Repubblica È in programma oggi come ogni anno il passaggio delle frecce tricolori in occasione della Festa delle Repubblica, lunedì 2 giugno 2025. Lo spettacolo avverrà intorno alle 9.15 durante l'omaggio del Presidente Mattarella al monumento del Milite Ignoto.

A cura di Enza Savarese

La celebrazione della Festa della Repubblica oggi 2 giugno, vede anche quest'anno nel programma commemorativo il passaggio delle frecce tricolori. Il sorvolo della pattuglia acrobatica dell'Areonautica Militare avverrà sui cieli dell'Altare della Patria tra le 9.15 e le 9.30 del mattino.

Lo spettacolo sarà in contemporanea con l'omaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla tomba del Milite Ignoto, su cui come ogni anno verrà deposta una corona d'alloro e il nastro tricolore. La bandiera dell'Italia verrà riprodotta anche nei cieli romani dalle frecce dell'Areonautica Militare.

A che ora vedere le Frecce Tricolori a Roma il 2 giugno 2025

Nella settantanovesima Festa della Repubblica l'orario approssimativo del passaggio delle frecce è previsto tra le 9.15 e le 9.30 di lunedì mattina. Si tratta del primo evento in programma nel corso della giornata commemorativa. Lo spettacolo avverrà in simultanea con l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. Il Presidente della Repubblica sarà presente all'Altare della Patria insieme alle maggiori cariche dello stato italiano per deporre la corona d'alloro ai piedi del monumento in piazza Venezia.

Dove vedere le Frecce Tricolori a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica

La postazione migliore per ammirare lo spettacolo delle frecce tricolori è sicuramente piazza Venezia e tutta la zona adiacente, da quella del Tridente, a via del Corso fino a piazza del Popolo. Tra i posti preferiti dai romani nel corso della festa nazionale, spiccano quelli panoramici da cui si può beneficiare di una visuale dall'alto non solo dello spettacolo acrobatico, ma di tutta la Capitale.

In particolare le zone preferite sono quella della Terrazza del Pincio e di Villa Borghese, ma una visuale ottimale dello spettacolo è possibile anche nella zona dei Fori Imperiali e del Colosseo.