Frecce Tricolori 2025: il calendario con le date delle esibizioni e il programma di airshow e sorvoli Il calendario della stagione delle Frecce Tricolori 2025 con tutti gli appuntamenti in programma in Italia. Ecco date e luoghi delle esibizioni e dei sorvoli nelle città italiane.

A cura di Antonio Palma

Come ogni anno, anche nel 2025 le Frecce tricolori sorvoleranno l'Italia con le loro acrobazie in diversi appuntamenti e date in giro per il Paese, tra esibizioni e semplici sorvoli. Il calendario con le date delle manifestazioni aeree delle Frecce Tricolori 2025 infatti è ricco di appuntamenti e quest'anno culminerà con la due giorni di esibizioni a Rivolto per il 65esimo anniversario delle Fecce Tricolori.

Per quanto riguarda le esibizioni, si partirà a maggio col primo appuntamento a Catania mentre per i sorvoli vi è stato già un primo spettacolo a febbraio al Sestriere per la coppa del Mondo di sci ma si riprenderà poi ad aprile con il consueto sorvolo per il giuramento degli allievi dell'accademia aeronautica di Pozzuoli.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica militare italiana ha messo in programma un nutrito numero di eventi per quest'anno. La stagione delle Frecce Tricolori 2025 si aprirà proprio l'11 Aprile col sorvolo durante il giuramento degli allievi dell'aeronautica, dopo il preludio del Sestriere a febbraio. Le prime due vere esibizioni acrobatiche però ci saranno il 4 maggio e l'11 maggio rispettivamente a Catania e Rimini. L'attività acrobatica avrà il picco nei mesi estivi con nove esibizioni tra giugno e agosto a cui si aggiungono i sorvoli del 2 giugno per la Festa della Repubblica a Roma e quello del 1 agosto al giuramento degli allievi FVI a Taranto.

Il 6 e 7 settembre poi l'appuntamento a Rivolto, sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale, per il 65esimo anniversario delle Frecce Tricolori. Acrobazie e sorvoli però proseguiranno anche nei mesi successivi come ad esempio il sorvolo a Roma per la Giornata delle forze armate. La stagione delle Frecce Tricolori 2025 si concluderà con un altro sorvolo durante la coppa del mondo di sci in Alta Badia il 21 dicembre.

Il calendario delle Frecce Tricolori 2024, le date aggiornate delle esibizioni

Qui le date aggiornate delle esibizioni delle Frecce Tricolori 2025, indicate dal Programma della Pattuglia Acrobatica Nazionale:

16 aprile 2025 – Pozzuoli (NA): Sorvolo Accademia Militare

4 maggio 2024 – Catania: Esibizione

11 maggio 2025 – Rimini: Esibizione

18 maggio 2025 – Desenzano (BS): Esibizione

23 maggio 2025 – Roma: Sorvolo Piazza di Siena per Gran Premio delle Nazioni

24 maggio 2025 – Gorizia: Sorvolo Tapa Giro d'Italia

25 maggio 2025 – Grado (GO): Esibizione

1 giugno 2025 – Ladispoli (RM): Esibizione

2 giugno 2025 – Roma: Sorvolo Altare della Patria

8 giugno 2025 – Punta Marina (RA): Esibizione

22 giugno 2025 – Fermo/Porto San Giorgio (FM): Esibizione

28 giugno 2025 – Jesolo (VE): Esibizione

6 luglio 2025 – Lignano Sabbiadoro UD): Esibizione

27 luglio 2025 – Ancona: Esibizione

1 agosto 2025 – Taranto: Sorvolo giuramento Allievi FVI

3 agosto 2025 – Messina: Esibizione

10 agosto 2025 – La Spezia: Esibizione

31 agosto 2025 – Barletta: Esibizione

6/7 settembre 2025 – Rivolto (UD): 65esimo anniversario della Pan

7 settembre 2024 – Monza: Sorvolo Gran Premio Formula 1

20 settembre 2024 – Thiene (VI): Esibizione

21 settembre 2024 – Trento: Sorvolo

5 ottobre – Varazze (SV): Esibizione

4 novembre 2024 – Roma: Sorvolo per Festa unità nazionale e Forze Armate

21 dicembre 2025 – Alta badia (BZ): Sorvolo Coppa del mondo di sci