video suggerito

Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2024 a Roma per la Festa della Repubblica: a che ora e dove vederle Le frecce tricolori tornano in occasione della Festa della Repubblica a Roma, oggi 2 giugno 2024, contestualmente all’omaggio del Presidente Mattarella al Limite Ignoto. Ecco il programma dell’evento e dove vedere meglio le frecce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le frecce tricolori all'Altare della Patria (Immagine di Repertorio LaPresse)

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica a Roma, tornano il 2 giugno 2024 le frecce tricolori con il sorvolo della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare. La tradizione prevede da anni che ciò avvenga nell'esatto momento in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova ad omaggiare il Milite Ignoto all'Altare della Patria, a piazza Venezia con la corona d'alloro e il nastro tricolore.

Le frecce tricolori sono pronte a squarciare il cielo, così come si può vedere dalla foto in apertura, lasciando i colori della bandiera dell'Italia – verde, bianco e rosso – fin dall'inizio della loro esibizione alle spalle del monumento dell'Altare della Patria.

Diverse saranno le figure prodotte nell'aria dagli aerei del reparto acrobatico dell'Aeronautica Militare Italiana. Le frecce passeranno sopra al monumento bianco per due volte nel corso della mattina poco dopo le ore 9.15. Ecco dove poter vedere il sorvolo e le esibizioni acrobatiche.

A che ora vedere le Frecce Tricolori a Roma il 2 giugno 2024

Il passaggio delle frecce tricolore avviene insieme all'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. Proprio nel momento in cui il presidente posa la corona di alloro all'Altare della Patria, alle spalle del monumento inizia l'esibizione della pattuglia dell'Aeronautica Militare. Come indicato dal sito del Turismo a Roma, il sorvolo quest'anno è previsto alle 9.15.

Dove vedere le Frecce Tricolori a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica

L'esibizione della pattuglia acrobatica tocca gran parte della città di Roma, così come avviene ogni anno. Ci sono però alcune zone che sono perfette come palcoscenico per osservare lo spettacolo e che si prestano quindi a far restare a bocca aperta residenti e turisti e far scattare belle foto da pubblicare sui profili social.

Il primo punto in cui è possibile assistere al sorvolo delle frecce tricolori, è proprio piazza Venezia e tutta la zona del Tridente, a partire da via del Corso fino a piazza del Popolo, a cui va ricordato anche lo spettacolo suggestivo dall'alto, dalla Terrazza del Pincio, a Villa Borghese. Anche la zona dei Fori Imperiali e del Colosseo sono ottime per osservare l'esibizione. Così come ogni area panoramica a Roma: dal Giardino degli Aranci al Gianicolo.