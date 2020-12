in foto: Francesco Totti in posa per una foto con un piccolo fan (Foto de Il Caffè.tv)

Francesco Totti oggi è a Sabaudia. L'amatissimo ex capitano della Roma, nei cuori dei tifosi giallorossi e non solo, stamattina ha approfittato dell'ultimo weekend ‘giallo' per raggiungere alcuni suoi amici, scambiarsi i regali e gli auguri di Natale. Anche il ‘Pupone' si adegua alla nuova stretta imposta da Decreto Legge reso noto lo scorso venerdì 18 dicembre dal premier Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei Ministri, documento che, a partire dal 24 dicembre fino al 6 gennaio 2021 unisce l'Italia in un'unica zona, rossa nei festivi e prefestivi (insieme a 27 dicembre, 2 e 3 gennaio) e festivi, nel resto dei giorni arancione, eccezione fatta per Campania e Abruzzo, che diventano arancioni già da domani. Nonostante gli spostamenti per raggiungere amici, parenti e congiunti siano concessi all'interno della propria regione, per un massimo di persone non conviventi alla volta e per raggiungere una sola abitazione al giorno, c'è chi, come Totti, si avvantaggia.

Francesco Totti con i fan a Sabaudia

È ormia noto come Francesco Totti e la sua famiglia abbiano un legame speciale con la città di Sabaudia, sul litorale della provincia di Latina, meta molto amata dei loro momenti di relax, dove hanno stretto da anni anche legami di amicizia. Così, nonostante sia dicembre, approfittando anche dellan meravigliosa giornata del sole, perfetta anche per una passeggiata in riva al mare, Totti ha raggiunto Sabaudia, anche al di fuori della stagione balneare. Per i cittadini non è una novità vederlo per strada, l'ex capitano sa che può contare sulla tranquillità della città per girare liberamente. Tuttavia non disdegna mai di essere immortalato insieme ai suoi fan e si concede agli scatti di chi incontra. Come nella foto del Caffè.tv, in cui posa insieme ad un suo giovane fan che, contentissimo, sorride dietro alla mascherina.