Francesco Rocca presenta la sua giunta: i nomi dei nuovi assessori della Regione Lazio Il neopresidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha comunicato la formazione della giunta regionale e le rispettive deleghe: confermata Angelilli vicepresidente.

A cura di Enrico Tata

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha presentato i nomi dei suoi assessori dopo l'accordo tra i partiti raggiunto solo oggi. Dopo l'ultimo vertice con i coordinatori regionali partiti della sua coalizione (Paolo Trancassini, Claudio Durigon e Claudio Fazzone, rispettivamente Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia), il governatore ha scelto i dieci componenti della sua giunta. La prima seduta del nuovo Consiglio Regionale è convocata per lunedì 13 marzo.

Come sarà composta la nuova giunta della Regione Lazio

Sei assessori sono stati indicati da Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni che alle regionali ha conquistato il 34 per cento dei consensi. Due assessori sono stati indicati da Forza Italia, che ha conquistato l'8 per cento, e due dalla Lega. Anche il partito di Matteo Salvini ha ottenuto l'8 per cento.

Nonostante le richieste dei giorni scorsi, l'Udc non avrà alcun rappresentante in giunta così come la Lista Civica per Francesco Rocca. Il presidente Rocca, come anticipato nei giorni scorsi, ha preferito tenere la delega alla Sanità.

Come detto gli assessori saranno dieci, come prevede la legge regionale, di cui quattro donne, come prescritto dallo Statuto regionale sulla rappresentanza di genere.

"Dobbiamo fare i conti con questo tetto insuperabile che determinerà uno stress aggiuntivo, ma la carica che gli assessori mi hanno manifestato nei giorni scorsi sono sicuro che ci farà superare ogni ostacolo", ha dichiarato nel corso della conferenza.

La prima seduta del Consiglio Regionale è stata convocata per lunedì 13 marzo e sarà presieduta dal consigliere più ‘anziano', cioè il più votato. Colui che ha ricevuto più preferenze è Giancarlo Righini (oltre 38mila nella circoscrizione di Roma), consigliere uscente di Fratelli d'Italia.

I nomi degli assessori nella nuova giunta di Francesco Rocca

Oltre a Giuseppe Pisano, nominato capo di gabinetto, la nuova giunta della Regione Lazio è formata da dieci assessori: